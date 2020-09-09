Deniz Bulutsuz'a 1 yıla kadar hapis istemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Deniz Bulutsuz'a 1 yıla kadar hapis istemi

SEVGİLİSİ Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ozan Güven'in darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu dosyada uzlaşma sağlanmayınca Deniz Bulutsuz hakkında iddianame hazırlandı.

Deniz Bulutsuz'a 1 yıla kadar hapis istemi
09.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:15

SEVGİLİSİ Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ozan Güven'in darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu dosyada uzlaşma sağlanmayınca Deniz Bulutsuz hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık Bulutsuz'un "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle yargılanmasını istedi. 

Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca, "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Oyuncu Ozan Güven'in şikayeti üzerine ise Deniz Bulutsuz hakkında ayrı bir soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma ise Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmişti. Ancak taraflar, uzlaşmayı kabul etmedi. Bunun üzerine savcılık, Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede Deniz Bulutsuz'un, Ozan güven'in yüzünü ve kolunu yaraladığı iddia edildi. Bulutsuz hakkındaki iddianame  İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ozan Güven hakkında açılan dava da aynı mahkemede görülecek. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Acun Ilıcalı Demet Akalın Canan Ergüder
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Eylül Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Deniz Bulutsuz'a 1 yıla kadar hapis istemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 14:15:21. #1.15#
title