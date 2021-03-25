Otomobiller çarpıştı...Deniz bebek, bebe koltuğu sayesinde yara almadan kurtuldu

Otomobiller çarpıştı...Deniz bebek, bebe koltuğu sayesinde yara almadan kurtuldu

2 kişinin yaralandığı kazayı yara almadan atlattı

ANTALYA - Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı kazada, 2 yaşındaki Deniz bebek bebe koltuğunda oturması sayesinde kazayı ucuz atlattı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye aldırılırken, Deniz Bebek, anne ve babası tarafından tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

Kaza, Bahçelievler Mahallesinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma İnce'nin kullandığı 07 JK 659 plakalı otomobil ile Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Kamil Yalçın'ın kullandığı 27 BHS 04 plakalı otomobilin kavşakta çarpıştı.

Araçlarda büyük çapta hasarın meydana geldiği kazada 7 yaşındaki Ahmet Yalçın yaralandı. Yalçın, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bir şeyi olmadığını belirten otomobil sürücülerinden Fatma İnce, bir süre sonra ayağında ağrı hissettiğini belirterek kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, 07 JK 659 plakalı otomobilin arka kısmında bebe koltuğunda oturduğu için kazayı yaralanmadan atlatan 2 yaşındaki Deniz Tekel, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN