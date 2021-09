Kanal D Ana Haber Bülteni'nin sunucusu Deniz Bayramoğlu son dönemde en çok araştırılan kişiler arasındadır. Vatandaşlar Deniz Bayramoğlu ile ilgili en çok "Deniz Bayramoğlu kimdir? Ece Üner'in eşi Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Deniz Bayramoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları merak aratılmaktadır. Deniz Bayramoğlu ile ilgili detaylar haberimizde.

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Deniz Bayramoğlu 1975 yılında, Malatya'da doğan Türk haber spikeri.

1993'te İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çevre mühendisliği bölümüne girdi. Üç yıl sonra, gazeteci olmak için eğitimini tamamlamadan bıraktı.

CNN Türk'te daha önce borsa yorumcusu olarak görev yapan Bayramoğlu, İş Yemeği programını hazırlayıp sundu. 2008-2009 yayın mevsiminde 12-14 Güncel başlıklı programı Pelin Çift ve Alp Özgen'le birlikte sunmaya başladı. 2009 yılının Eylül ayından itibaren, hafta içi her gün saat 09:00'da ekrana gelen Parametre 'yi sundu. CNN Türk'te çalışmaya devam eden Bayramoğlu, bir süre Semiha Şahin ile birlikte hafta içi her gün Güne Merhaba programını sundu. Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs 2020'den itibaren Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı.

Deniz Bayramoğlu, Show TV'de Susma programının sunucusu Ece Üner ile evlidir ve Güneş Bayramoğlu isminde bir çocukları vardır.

