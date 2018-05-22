Deniz Baykal ve MHP'li Yöneticilerin Özel Görüntülerinin Yayınlanması Davasında Gözaltılar

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet aracılığıyla yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yargılandığı davanın sanıklarından firari eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki G. ile örgüt üyeliğinden aranan eşi eski hakim Sevda G, Eskişehir'de yakalandı.

BAYKAL'IN ÖZEL HAYATINA İLİŞKİN OLDUĞU İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜLER YAYINLANMIŞTI

Baykal'ın özel hayatına ilişkin olduğu iddia edilen görüntülerin internette yayınlanmasının ardından emniyet müdürlüğü tarafından aralarında polislerinde bulunduğu birçok kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan polisler ifadelerinde, Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin telefonlarını dinlediklerini itiraf etmişti. MGK'dan Çankaya Köşkü'ne, İçişleri Bakanı'ndan MİT Müsteşarı'na birçok siyasi ve bürokratları dinledikleri ortaya çıkmıştı.