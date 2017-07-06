Deniz Baykal, Orman Yangınlarını Sordu

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması için soru önergesi verdi.



Deniz Baykal, Anayasa'nın 98 ve içtüzüğün 99'uncu maddeleri uyarınca, verdiği soru önergesiyle ilgili açıklama yaptı. Baykal, Türkiye'de orman yangınları mevsiminin erken bir başlangıç yaptığını anlatırken, 1 Temmuz'dan itibaren, İzmir'in Menderes İlçesi ile başlayan ve ardı ardına Muğla'nın Bodrum, Mersin'in Anamur, Çanakkale'nin Ezine ve son olarak Denizli'nin Sarayköy ilçelerinde çıkan yangınlarda binlerce hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü hatırlattı. Deniz Baykal, Antalya'nın Alanya, Manavgat ve Kaş ilçelerinde, 8 ayrı noktada çıkan yangınlarda 1108 hektarlık ormanlık alanın tahrip olduğunu kaydetti.



Alanya İlçesi Sapadere Kanyonu'ndaki yangın alanında inceleme yaptığını kaydeden Baykal, 650 hektar ormanlık alanının yok olduğunu; bölgede yaşayan çiftçilere ait tarla ve ürünlerin zarar gördüğünü, hayvanların telef olduğunu, 15 vatandaşa ait evlerin kül olduğunu ve büyük maddi kaybın ortaya çıktığını bizzat yerinde gözlemlediğini anlattı.



YANGINLARIN TEMEL NEDENİ ESKİ ENERJİ NAKİL HATLARI



Antalya'daki orman yangınlarının, enerji nakil hatlarının orman bölgelerinin içinden geçmekte olan yörelerde başladığına dikkati çeken Baykal, şunları kaydetti:



"1970 ve 1980'li yıllardan kalma, ahşap direklerle ve yıpranmış, harap olmuş, sarkan, genleşen kablolarla sürdürülmeye çalışılan enerji nakil hattı uygulamasının, orman yangınlarını başlatan sebeplerin en önemlisi olduğunu görmek durumundayız. Sapadere Kanyonu'nda yapmış olduğum gözlem ve incelemelerde de, orman yangının çıkış sebebinin, ormanlık araziden geçen elektrik nakil hatlarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. 1970'li yıllarda tesis edilen elektrik nakil hatlarının ve bu hatları taşıyan ahşap elektrik direklerinin, elverişliliğini yitirmiş olmasına rağmen halen kullanılıyor olması, Alanya'daki yangının çıkışındaki temel etkendir."



KAŞ'TA AYNI



Geçen yıl Kaş'ta çıkan orman yangını ardından bölgede inceleme yaptığını belirten Deniz Baykal, bu yangının da asıl nedeninin, kullanım ömrünü tamamlamış, çok eski elektrik iletim hatları olduğunu ifade etti. Temmuz ve ağustos aylarının orman yangını riskinin yüksek dönem olduğunu vurgulayan Baykal, "Elbette çıkan orman yangınlarını hızla söndürme çalışması büyük önem taşıyor. Ancak, yangın henüz çıkmadan, ona sebep olan konuları ortadan kaldırabilirsek, yani sivrisinekle değil bataklıkla da uğraşabilirsek görevimizi yapmış oluruz" dedi.



YANGINLA MÜCADELE STRATEJİSİ YENİDEN BELİRLENMELİ



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yangınla mücadele stratejisinin, kan yangını söndürme mücadelesi ile birlikte yangın riskini bertaraf edecek yeni bir strateji anlayışına dayandırılması gerektiğine işaret etti. Orman yangınlarının nedenleri konuşulurken, 'Sönmemiş ateş, yanan kibrit, piknik, mangal, kırık şişe' söylemleriyle kısıtlı kalmasını eleştiren Baykal, bu söylemlerin iletim hatlarının bizatihi bir tehdit haline dönüştüğü gerçeğinin gözden kaçırılmasına neden olduğunu söyledi.



HATLAR YENİLENMELİ



Deniz Baykal, iletim hatlarının bir tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunun, ciddi, güvenilir bir araştırmayla tespit edilmesinin acil bir ihtiyaç haline geldiğine işaret etti. Orman bölgelerindeki enerji iletim hatlarının yenilenmesinin ek bir harcama getireceğini de kaydeden Baykal, "Ahşap direklerin yerine beton direkler dikilmesi, direk mesafelerinin ve kablo mesafelerinin teknik şartlara göre düzenlenmesi zorunlu olacaktır. Yangınların yol açtığı zararla karşılaştırıldığında, bu harcamaların ülke için ne kadar yararlı olacağı açıktır. Bu iş ile ilgili yatırım konusunun, enerji alanındaki özel şirketlerin sözleşmelerindeki hak ve yükümlülüklerinin de dikkate alınması suretiyle hızla çözülmesi acil bir memleket sorunu haline gelmiştir" dedi.



Deniz Baykal, açıklamasının sonunda, "Sayın Başbakan'a, konunun önemi ve aciliyeti dolayısıyla hızla bir eylem planı ortaya koyma gereğini kabul edip etmediğini sormak istiyorum" ifadelerine yer verdi.



- Antalya