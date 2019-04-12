Deniz Baykal, Muhittin Böcek'i ziyaret etti

-CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal: "Seçim, kazanmak kaybetmek için yapılmaz. Seçim görevlendirme için yapılır. Burada bir görevlendirilme yapılmıştır"

-"Her görevlendirme bir ufuk açar. Siyasette her şey mümkündür. Her seçim bir yenilenmedir ülke için parti için, milletimiz için, böyle bakmak lazım"

ANTALYA - CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Seçim, kazanmak kaybetmek için yapılmaz. Seçim görevlendirme için yapılır. Burada bir görevlendirilme yapılmıştır. Her görevlendirme bir ufuk açar. Siyasette her şey mümkündür. Her seçim bir yenilenmedir, ülke için parti için, milletimiz için, böyle bakmak lazım."dedi.

Baykal, Muratpaşa Belediyesi'nin özel bireyler için hizmete sunduğu araçla Büyükşehir Belediyesi yerleşkesine geldi. Tekerlekli sandalyeyle aracın asansöründen inen Baykal'ı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, karşıladı. Baykal, daha sonra Böcek'in makamına geçti. Deniz Baykal, böylelikle ilk resmi dış ziyaretini partisinin kazandığı Antalya Büyükşehir Belediye BAşkanlığı'na gerçekleştirdi.

Burada konulan CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün kendisi için çok değerli ve mutlu bir gün olduğunu söyledi.

Bir büyük seçim mücadelesinden sonra memleketi Antalya'da partisinin belediye başkanlarını ziyaret etmenin her zaman nasip olmayacağının altını çizen Baykal,"Allah'a şükürler olsun bugünleri gösterdi. Bu mutluluğu yakalamak istedim ve koştum geldim. Çiçeği burnunda yeni büyükşehir belediye başkanımızı ziyaret ediyoruz. Gerçekten ne büyük nimettir. Allah'a şükrediyorum. Hepinizi yürekten kutluyorum. Milletimizin yolu açık olsun. Bu yolun açtınız. Bu yola baktığınız zaman güzel bir gelecek gözüküyor. Parlak bir ufuk gözüküyor." diye konuştu.

"Yolumuz aydınlık olsun"

Türkiye'nin ufkunun açıldığını dile getiren Baykal, "Başarılar diliyorum. Birlikte çok güzel günler göreceğiz, demokrasi böyledir. Umutsuzluk zirve yapar arkasından devreye millet girer ve bir bakarsın karamsarlık dağılmış bulutlar dağılmış, güneş doğuyor aydınlık ufuk ve gelecek gözüküyor. Bunu Türkiye'de Antalya'da yaşıyoruz. Bunu gerçekleştiren bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum, kutluyorum. Yolumuz aydınlık olsun."ifadelerine yer verdi.

"Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise siyasetin duayeni büyüğü, bu yola çıkmasına vesile olan Deniz Baykal'ın ziyaretinden memnun olduğunu kaydetti.

Seçimin kazanmak kaybetmek için yapılmayacağının altını çizen Deniz Baykal,"Seçim görevlendirme için yapılır. Burada bir görevlendirilme yapılmıştır. Her görevlendirme bir ufuk açar. Siyasette her şey mümkündür. Her seçim bir yenilenmedir ülke için parti için, milletimiz için, böyle bakmak lazım. Kim kazandı kim kaybetti diye bir şey yok. Başkanımız milletimiz tarafından görevlendirildi. Siyaset yenilendi. Siyasette neyin önemli olduğu ve önemsiz olduğu her seçimde tarif ediliyor. Hizmet güleyüz tatlı dil kucaklama el ele verme ayrı yapmamak. İnsan onuruna saygı göstermek lazım olan bunlar gerisi hikaye.

19 ilçe ve 913 ilçeye hizmet götüreceğinin altını çizen Böcek, "Bana bu görevi veren genel başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bize oy veren vermeyen tüm vatandaşlarımın emrinde olacağım. "Ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız" diyerek yola çıktık. Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Siyasette demokrasi kazanmıştır, Antalya'da Antalya kazanmıştır. Biz destek olan olmayan herkes için koşacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bu özel günde ziyareti ile beni memnun eden genel başkanım Deniz Baykal'a teşekkür ediyorum". Dedi.

Kaynak: İHA