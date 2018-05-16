Deniz Baykal Başka Bir Hastaneye Nakledildi!

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan en son açıklamada genel sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama şöyle;

DENİZ BAYKAL'IN HASTANESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmekte olan Sayın Deniz Baykal, 16 Mayıs 2018 tarihinde Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine nakledilmiştir.

BAYKAL İÇİN FİZİK TEDAVİ PROGRAMI YAPILACAK

Bundan sonraki tedavisi ile ilgili olarak Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde uzman hekimler tarafından ilk muayenesi yapılan Baykal için detaylı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlanmıştır.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

İzlenecek tıbbi süreç ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında hasta yakınları bilgilendirilmiştir.

Sayın Baykal'ın genel sağlık durumu iyidir.