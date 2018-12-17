Deniz Baykal Hakkında Hazırlanan Fezlekenin Nedeni Belli Oldu

TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında TBMM Başkanlığına sunulan fezlekeye ilişkin açıklamada bulundu.

HERKES NEDENİNİ MERAK EDİYORDU

Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baykal'a ilişkin Meclis Başkanlığına sunulan fezlekenin hazırlanma nedeninin telif hakları kaynaklı olduğunu söyledi.

FEZLEKENİN NEDENİ TELİF HAKKI

Fezlekenin, Halk TV'de yayınlanan bir görüntüye yönelik telif hakları kaynaklı olduğunu bildiren Gök, "Sayın Deniz Baykal hakkında Meclise gelen fezleke, Halk TV'de 3 yıl önce yayınlanan bir programdaki telif hakları tartışmasından kaynaklanmaktadır." diye konuştu.

YEMİN ETMEDİĞİ İÇİN HAZIRLANDIĞI KONUŞULUYORDU

Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören Deniz Baykal'ın, sağlık durumu nedeniyle henüz Meclis'te yemin etmediği dolayısıyla, milletvekilliği için fezleke hazırlandığı iddia ediliyordu.

Kaynak: AA