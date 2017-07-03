Deniz Baykal, Alanya'da Yangında Zarar Gören Alanları Gezdi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere mevkiinde 6 bin 400 hektarlık ormanın kül olduğu bölgede incelemelerde bulundu.



Alanya'nın kırsal bölgesinde bulunan Sapadere mevkiinde 2 gün boyunca süren orman yangınının söndürülmesinin ardından CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve partililer bölgeyi ziyaret etti. Baykal, bölge halkı ve muhtarlar eşliğinde yangında hasar gören alanları gezdi. Burada bir konuşma yapan Baykal, yangında kül olan 6 bin 400 hektar ormanın çok kıymetli olduğunu aktardı. Bölgede çıkan yangınların çoğunun elektrik hatlarından çıkabileceğini belirten Baykal, "Bu bölgedeki hatlar çok eski. Bizim iktidar dönemimizde yaptığımız, yani 70'li yıllardan kalma hatlar ve bunlar ömrünü tamamlamış. Bu eski hatlar herhangi bir rüzgarda, sıcakta, fırtınada yangına müsait hale geliyor. Bu hatların yenilenmesi gerekiyor. Fakat elektrik işi özelleştirildi. Özel şirketler ise bu tip işlere pek yanaşmıyor" dedi.



"Bu yangınlar her yıl oluyor"



Mahalle muhtarlarına geçmiş olsun temennisinde bulunan Baykal, "Büyük üzüntü içerisindeyiz. Yurt dışındaydım, yangın olunca cumartesi geldim. Pazar Ankara'da işim vardı, o yüzden bugün buraya gelebildim. Şu anda yangın olacak, Allah'ın emri kaçınılmaz bir şey gibi kabul ediyoruz. Yangın olacak hazır olalım, yangın söndürecek kadroları hazır tutalım, tedbirli olalım. Yani bataklığı kurutmayı değil de sivrisinekleri öldürmeyi öngören bir mücadele anlayışı içerisindeyiz. Bu yangınlar her yıl oluyor. Sadece burada değil. Kaş'ta oluyor, Muğla'da, Bodrum'da, Çanakkale'de, Anamur'da oluyor. Daha temmuzun başındayız. Temmuz, ağustos var, eylül var" diye konuştu.



Yangın sorunlarını çözmek gerektiğinin altını çizen Baykal, "İşin en önemli sorunu, 'yüzde 70'i elektrik iletişim hatlarından kaynaklanıyor' diyor herkes. Şimdi bununla ilgili çalışma yapılacak, yapılsın görelim. Ne olacak? 'Unutacağız seneye' diye bakacağız, bakmayalım. Buradaki mesele özel şirket, 'benim sözleşmemde var-yok' diyordur ayrı bir şey ama kimin, bu devletin işi. Ele ele verelim, bunu isteyelim. Bunu Meclisten, arkadaşımızdan rica edelim. Ayın 17'sinde Meclis toplanacak, 15 Temmuz yıl dönümü konuşmaları tamam ama bir de bu mesele de var demeliyiz" dedi. - ANTALYA