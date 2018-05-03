Deniz Baykal Dönüyor! 24 Haziran Seçimleri İçin Adaylık Başvurusu Yaptı
24 Haziran'da gerçekleşecek milletvekili seçimleri için CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal adaylık başvurusu yaptı. Kılıçdaroğlu, Baykal'ı hastanede ziyaret ederek aday olup olmayacağını sormuş, Baykal ise biraz süre istemişti.
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın adaylık başvurusuna ilişkin belgeler CHP Genel Merkezi'ne gönderildi. Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyareti sırasında adaylık teklifinde bulunmuş, Baykal ise süre istemişti.
EVRAKLARI GENEL MERKEZE GÖNDERİLDİ
Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 24 Haziran'da gerçekleşecek milletvekili seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu. Baykal'ın evrakları CHP Genel Merkezi'ne gönderildi.
BAYKAL SÜRE İSTEMİŞTİ
Geçtiğimiz haftaiçinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı kaldığı hastanede ziyaret ederek CHP'den aday olup olmayacağını sormuş, Baykal ise biraz süre istemişti.