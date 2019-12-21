Deniz Başar ve Başak Dizer Tatlıtuğ trendlerini okurlarla paylaştı
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Deniz Başar ve Başak Dizer Tatlıtuğ trendlerini okurlarla paylaştı

Stil danışmanlığı, tasarım, dizi imaj ve stil yönetimi, erkek modası, moda yazarlığı derken birçok yeniliğe öncülük eden ROOM + RUMOURS'un kurucularından Deniz Marşan ve Başak Dizer Tatlıtuğ markalarının serüvenini ve 2020 trendlerini MAG okurları için paylaştı

21.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:39
Deniz Başar ve Başak Dizer Tatlıtuğ trendlerini okurlarla paylaştı

Daha çok kişiye özel gardırop hizmeti verdiklerini belirten güzel başarılı iş kadınları aynı zamanda 2020 sürprizlerinden de bahsetti.

'nda bulunan showroomlarında bir çok ünlü isme başarılı projelerinin lansmanında ve organizasyonlarında styling yaptıklarını belirten güzel ortaklar, markalarının gelecek hayallerini de özel röportajlarında paylaşıyor.



Kaynak: Snob Magazin

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