Deniz Başar ve Başak Dizer Tatlıtuğ trendlerini okurlarla paylaştı
Stil danışmanlığı, tasarım, dizi imaj ve stil yönetimi, erkek modası, moda yazarlığı derken birçok yeniliğe öncülük eden ROOM + RUMOURS'un kurucularından Deniz Marşan ve Başak Dizer Tatlıtuğ markalarının serüvenini ve 2020 trendlerini MAG okurları için paylaştı
Daha çok kişiye özel gardırop hizmeti verdiklerini belirten güzel başarılı iş kadınları aynı zamanda 2020 sürprizlerinden de bahsetti.
Nişantaşı'nda bulunan showroomlarında bir çok ünlü isme başarılı projelerinin lansmanında ve kırmızı halı organizasyonlarında styling yaptıklarını belirten güzel ortaklar, markalarının gelecek hayallerini de özel röportajlarında paylaşıyor.