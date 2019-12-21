Deniz Başar ve Başak Dizer Tatlıtuğ trendlerini okurlarla paylaştı

21.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:39

Daha çok kişiye özel gardırop hizmeti verdiklerini belirten güzel başarılı iş kadınları aynı zamanda 2020 sürprizlerinden de bahsetti.

Nişantaşı'nda bulunan showroomlarında bir çok ünlü isme başarılı projelerinin lansmanında ve kırmızı halı organizasyonlarında styling yaptıklarını belirten güzel ortaklar, markalarının gelecek hayallerini de özel röportajlarında paylaşıyor.