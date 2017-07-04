Deniz Astsubay Fetö'den Gözaltında
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, İzmir Ege Deniz Bölge Komutanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı savaş gemisinde görevli Deniz Astsubay S.Y. (27), FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, İzmir Ege Deniz Bölge Komutanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı savaş gemisinde görevli Deniz Astsubay S.Y. (27), FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Ege Deniz Bölge Komutanlığı bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki savaş gemisinde görevli Deniz Astsubay S.Y., Beldibi Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada elektronik cihazlara el konuldu. Marmaris Terörle Mücadele Grup Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan S.Y.'nin, Sinop Emniyet Müdürlüğü'ne gönderileceği bildirildi.
- Marmarismuğla