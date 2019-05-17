Deniz Altunay'dan Gaün Öğrencilerine Konferans

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gaziantep Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı ile GAÜN Bilinçli Gençler Topluluğu tarafından hazırlanan Psikodrama Grup Psikoterapisinde Süreç, Grup Psikoterapisi Sisteminde Rol ve İncelenmesi konferansı düzenlendi.

Uzm. Psk. Dan. Deniz Altunay tarafından GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirilen konferansta Grup Psikoterapistinin kurucusu Moreno'nun geliştirdiği Psikodrama Grup Psikoterapisi sistemi hakkında öğrencilere bilgi verildi. Rol kavramı çok önemli olduğunu belirten Uzm. Psk. Dan. Altunay, hayatımızda rolün olmadığı hiçbir anın olmadığını söyleyerek, rol ve rol analizleriyle ilgili bilgilendirdi. Konferans içinde tüm gruplarla uygulamalar yapacaklarını ifade eden Altunay, Psikodramanın eylem yöntemi olduğunu, en hızlı, en donanımlı Grup Psikoterapisti sistemlerinden birisi olduğunu belirtti. Altunay, "Rol bizim için bir davranış birliği ve kültürün oluşmasını sağlayan en önemli unsur. Rolün alt bileşenleri tüm duygusal, sosyal, somatik roller gibi alt bölümleri var. Bu rollerin içinde nasıl bir varoluşumuz, duruşumuz var bunları inceliyoruz" dedi.

Konferansın sonrasında Ayça Atasoy ve Esra Bilik tarafından öğrencilerle grup çalışması yapıldı. Öğrencilerin bu konferansla birlikte grup çalışmaları yapmasının oldukça yararlı olacağını belirten Esra Bilik, "Psikodrama sistemini teorik kısmını görüp anlamak çok mümkün değil çünkü içerisinde çokça eylem var. Anlamak için biraz yaşanmış olmak gerekiyor. Psikodrama nedir, grup içerisinde keşiflerde tanıları ve tedaviyi nasıl gerçekleştiriyoruz bunları görmelerini sağlamak için eylemin içinde olmak zorundayız. Çünkü Psikodramada eylemle keşfediyoruz ve eylemle iyileştiriyoruz. Bunu görmeleri bu sistemi kavramaları için çok önemli. Ayrıca çalışmanın içinde bireysel olarak keşfettikleri birçok şey öğrencilerin hayatlarına ışık tutacak, faydalı olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA