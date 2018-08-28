Deniz Altında Yemek Keyfi

İzmir'de bir grup adrenalin bağımlısı, deniz altında midye ve mısır yedi.

İzmir Gümüldür'de bir dalış merkezinin ekibi, denizin altına masa ve şezlong kurdu, dalgıçlar da deniz altında midye ve mısır yedi.

Dalış merkezinin sahibi Murat Yaman, "Dalış merkezi ekibi olarak değişik bir şey deneyelim dedik. Denizin altında her şey yapılabiliyor. Elemanların da hepsi midyeyi seviyor. Denizde beslenmek çok kolay. Bir zorluğu yok. Bazıları yurt dışına yemek yemeye gidiyor, biz de balıklarla baş başa deniz altında oturup yemek yiyoruz. Çok daha güzel oluyor. Bugün midyenin yanında mısır ve biber de yedik" dedi. Çalışanlar ise "Denizin altında birçok şey yapıyoruz. Bazen çok sıcak olunca denizin altında şezlong kurup uzanıyoruz. Suyun altında sadece midye değil, çeşitli meyveler de yiyoruz, içecek de tüketiyoruz. Muhteşem bir deneyim oldu" diye konuştu.

(İHA)