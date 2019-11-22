'Deniz altı tarımı' ile bitkiler normalden 2 kat daha hızlı yetişiyor
İtalya'nın kuzeybatı kıyısındaki Noli şehrinde deniz altında yetiştirilen bitkiler gelecekte tarım endüstrisinde çığır açmaya hazırlanıyor.
22.11.2019 08:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 08:06
İtalya'nın kuzeybatı kıyısındaki Noli şehrinde deniz altında yetiştirilen bitkiler gelecekte tarım endüstrisinde çığır açmaya hazırlanıyor. Denizin 8 metre altında özel fanuslarda toprak kullanılmadan yetiştirilen fesleğen, ada çayı gibi bitkilerin normalden 2 kat daha hızlı büyüdüğü belirtildiView on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: 'Deniz altı tarımı' ile bitkiler normalden 2 kat daha hızlı yetişiyor