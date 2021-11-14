Deniz Altan Amerika'dan en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı
Deniz Altan Amerika'nın Texas eyaletinde düzenlenen 24fps Uluslararası Film Festivali'nde 'Suçlular' filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Başrollerini Deniz Altan, Lorin Merhart, Erdem S¸enocak ve Ercan Kesal'ın paylaştığı, yönetmenliğini Serhat Karaasan'ın yaptığı "Suçlular", festivalde aynı zamanda Medal Alternate ödülünün de sahibi oldu.
Deniz Altan 'Suçlular' filmiyle daha önce Fransa'da düzenlenen 34. Lille Avrupa Filmleri Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı.
Dünya prömiyerini şubat ayında Sundance Film Festivali'nde yapan, 30'a yakın uluslararası festivalde ödüle layık görülen ve 70'ten fazla uluslararası festivalde gösterilen Suçlular, aldığı ödüllerle Oscar 94.Akademi Ödülleri'ne aday olabilmek için uzun listeye girdi. Fransa'nın Oscar'ları olarak bilinen César 2022 ödüllerine de aday gösterilen Suçlular'ın festival yolculuğu devam ediyor.