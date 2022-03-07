DenizBank'ın yeni nesil iştiraki NEOHUB'ın, Türkiye'deki startup ekosistemine mentorluk ve ölçeklemeye odaklı destek sağlamak üzere başlattığı Deniz Akvaryum Girişim Hızlandırma Programı'nın ilk girişimleri belli oldu.

DenizBank açıklamasına göre, yıl boyunca açık başvuru sistemiyle hareket edilen programda, DenizBank, NEOHUB ve program partneri Workinlot'ın yöneticilerinden oluşan değerlendirme jürisinin oylamasıyla 5 girişim Hızlandırma Programı'na katılmaya hak kazandı.

Programa seçilenler, altı ay boyunca Deniz Akvaryum ofisinde çalışma, DenizBank ve NEOHUB yöneticileri ile alanında uzman isimlerden mentorluk gibi olanaklarla büyümeleri için gerekli desteği alacak.

Bununla birlikte bulut bilişim hizmetleri, finans ve hukuk danışmanlığı, tasarım, sosyal medya yönetimi ve büyüme stratejileri gibi hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek. Altı ayın sonunda belirlenen kriterleri yerine getirenler, Demo Day ile mezun olarak, yatırımcılara sunum yapma fırsatı yakalayacak.

Deniz Akvaryum Girişim Hızlandırma Programı'na kabul edilen girişimler, finansal teknolojiler, sağlık, yapay zeka ve sürdürülebilirlik sektörlerinde faaliyet gösteriyor.