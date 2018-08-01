Deniz Akkaya, "Tek Kadınla Doyan Erkek Sapıktır" Diyen Kişiye Tepki Gösterdi

Abdullah Yolcu adlı bir kişinin 2014 yılında söylediği "Tek kadınla doyan erkek sapıktır. Tersini diyen kadın anormal kadındır, çatlaktır, yırtıktır" sözleriyle gündeme geldi. Yolcu'nun sözlerini yeniden gündeme getiren Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından sitem etti.

"KAFASI BEL ALTINDA AMCALAR"

Haberin yer aldığı gazete küpürünü Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan manken Deniz Akkaya, "Bak sen nerede deli hunili konuşuyor. Kafası bel altında amcalar size sesleniyorum. Allah sizi gibilerden evlatlatımızı korusun." diyerek tepki gösterdi.

ABDULLAH YOLCU KİMDİR?

Abdullah Yolcu, internet sitesinde kendisini şöyle tarif ediyor;

"1958 Kerkük doğumlu olan Abdullah Yolcu birçok İslâm ülkesini gezerek hem çeşitli hocalardan ders ve icazet almış hem de davet çalışmalarında bulunmuştur İslam Dünyasında tanınan bir isimdir. Daha sonra da davet yapmak; dört mezhebin çizgisini takip ederek ehl-i sünnet ve'l-cemaat anlayışı üzere Türkiye'ye gelip Guraba Yayınevi'ni kurmuştur.