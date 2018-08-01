Deniz Akkaya, "Tek Kadınla Doyan Erkek Sapıktır" Diyen Kişiye Tepki Gösterdi
Manken Deniz Akkaya, 2014 yılında "Tek kadınla doyan erkek sapıktır" şeklinde açıklamasıyla gündeme gelen Abdullah Yolcu'ya tepki gösterdi.
Abdullah Yolcu adlı bir kişinin 2014 yılında söylediği "Tek kadınla doyan erkek sapıktır. Tersini diyen kadın anormal kadındır, çatlaktır, yırtıktır" sözleriyle gündeme geldi. Yolcu'nun sözlerini yeniden gündeme getiren Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından sitem etti.
"KAFASI BEL ALTINDA AMCALAR"
Haberin yer aldığı gazete küpürünü Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan manken Deniz Akkaya, "Bak sen nerede deli hunili konuşuyor. Kafası bel altında amcalar size sesleniyorum. Allah sizi gibilerden evlatlatımızı korusun." diyerek tepki gösterdi.
ABDULLAH YOLCU KİMDİR?
Abdullah Yolcu, internet sitesinde kendisini şöyle tarif ediyor;
"1958 Kerkük doğumlu olan Abdullah Yolcu birçok İslâm ülkesini gezerek hem çeşitli hocalardan ders ve icazet almış hem de davet çalışmalarında bulunmuştur İslam Dünyasında tanınan bir isimdir. Daha sonra da davet yapmak; dört mezhebin çizgisini takip ederek ehl-i sünnet ve'l-cemaat anlayışı üzere Türkiye'ye gelip Guraba Yayınevi'ni kurmuştur.
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Kadınla doymak derken beraber yemek yerken doyan mı, kadınlar az yer erkek de az yerse açlık başa vururCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ya ben isterdim''ki, Deniz Akkaya gibi 7''güzel KARIM olsun. oysa 7''çocuk babası konyalı, ve çalıştığı krandhotel, iş yerinde. genç kızları Nasıl ! kandırıp Evlenip. ve onlara''vila mercedes alıp mesut olacağız sözü vermesi, biliyormuydun. kurultay ve burcun Nedir duymak istemiyorum. molla koca KARI falına''da inanmıyorum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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merhaba, ya 7''çocuk babası konyalı, ve çalıştığı krandhotel, iş yerinde. genç kızları Nasıl ! kandırıp Evlenip. ve onlara''vila mercedes alıp mesut olacağız sözü vermesi, biliyormuydun. kurultay ve burcun Nedir duymak istemiyorum. molla koca KARI falına''da inanmıyorum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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A dan sonra en az B veC planı olmalı kesinlikle....petinyaları sulamam işimiz olmalı..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bir erkekle yetinmeyen kadın yırtıktır sözü ablaya baya dokunmuş herhalde. .Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır