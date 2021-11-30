Deniz Akkaya programdan neden ayrıldı? Deniz Akkaya Flash TV Al Sana Haber'e mi dahil oluyor?

Deniz Akkaya programdan neden ayrıldı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programından ani bir şekilde ayrıldığı öğrenilen Akkaya'nın Al Sana Haber'e dahil olabileceği konuşuluyordu. Deniz Akkaya Flash TV Al Sana Haber'e mi dahil oluyor?

DENİZ AKKAYA PROGRAMDAN NEDEN AYRILDI?

Söylemezsem Olmaz'dan ani bir kararla ayrılan Deniz Akkaya, FLASH TV'de ekrana gelen Al Sana Haber programının canlı yayınında uzun süredir küs olduğu Seyhan Soylu'nun elini öptü. Söylemezsem Olmaz programına geçtiğimiz günlerde veda eden Deniz Akkaya'nın "Al Sana Haber" programında eski yayın arkadaşlarını eleştirmesi de dikkat çekti. Bu gelişme ardından Deniz Akka'nın Al Sana Haber'e dahil olabileceği konuşuldu.

Deniz Akkaya , programdan neden ayrıldığını açıkladı:

"Yaklaşık üç ay önce başlamış bulunduğum Söylemezsem Olmaz programı yorumculuk pozisyonuma Cuma günü itibariyle kendi isteğimle son vermiş bulunmaktayım. Bu almış olduğum kararın kurumla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Uzun süredir, bir çok farklı kanalda özellikle kadına dair sağlık içerikli programlar da yapmış olmam nedeniyle çalıştığımız bir çok markamız mevcut. Çok sevilen ve bizim programa çok yakışacağına inandığım bir marka için; ana sponsor olması adına kanalıma teklifte bulundum. Maalesef ki ilk haftadan itibaren, diğer sunucular tarafından sponsorumuza zarar verecek şekilde, yayında sponsorluk şartlarına aykırı davranıldığına şahit oldum. Özellikle Cuma günü bu durumun anlaşma şartlarını açıkça ihlal edecek seviyeye gelmesi nedeniyle markamı ve kendimi bu durumdan kurtarmak ve tarafımıza verilen zararın daha fazla artmaması adına sunuculuktan ayrılmış bulunmaktayım. Türkiye'de özellikle medyanın ekonomik anlamda kötüye gittiği şu dönemde markaların bizlerle çalışmak istemesi çok değerli ama bizler de onların haklarını korumak zorundayız. Bu nedenle markalarımızla birlikte bambaşka bir proje ile bambaşka bir

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