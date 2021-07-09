Deniz Akkaya'nın itirazı reddedildi
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Deniz Akkaya'nın itirazı reddedildi

Deniz Akkaya'nın itirazı reddedildi
Hürriyet - Haberler | Magazin

SOSYAL medya fenomeni Selin Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisi ve eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmıştı.

SOSYAL medya fenomeni Selin Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisi ve eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmıştı.

İddiaya göre Akkaya, katıldığı programda Ciğerci hakkındaki açıklamalarına devam etti. Ciğerci'nin avukatı, Akkaya'nın tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu. Bant kayıtlarını inceleten mahkeme, ünlü mankenin tedbir kararını ihlal ettiğini tespit edince 3 günlük zorlama hapsi kararı aldı.

'ELEŞTİRİ SINIRLARI İÇİNDE' DEDİ

Deniz Akkaya karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, Akkaya'nın programdaki sözlerinin eleştiri sınırları içerisinde yer aldığı öne sürüldü. Akkaya'nın itirazı üzerine İstanbul Aile Mahkemesi'nde duruşma görüldü. Duruşmada her iki tarafı da avukatları temsil etti.

Mahkeme, Deniz Akkaya'nın zorlama hapsini kaldıracak nitelikte yeterli delil sunmadığı, hakkında verilen hapis kararının olayla uyumlu ve yasaya uygun olduğu ve tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle itirazını reddetti. Mahkeme kararına göre ünlü manken 3 gün hapis yatacak.

Kaynak: Hürriyet

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