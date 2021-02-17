Deniz Akkaya koronavirüs mü oldu? Deniz Akkaya sağlık durumu nasıl?

Manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından pembe elbiseli, elinde sopası olan dikkat çekici fotoğraf karesiyle koronavirüse yakalandığını duyurdu. Gelime sonrası Deniz Akkaya sağlık durumu merak edildi?

DENİZ AKKAYA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden koronavirüse yakalandığını açıkladı. Yaptığı pembe elbiseli, elinde sopası olan dikkat çekici fotoğraf paylaşımıyla haberi duyuran Akkaya, 5 gündür hasta olduğunu dile getirdi.

Akkaya, "Elimde sopam evde covid kovaladığım bir zaman diliminden herkese merhaba. O gün geldi çattı bendeniz de salgının kucağına düştüm. Bu fotoğraftaki Deniz, aslen 5 günlük hasta imiş. Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık gecene kadar sizlere, nefes darlığı storyleri ve yatak videoları atmayacağım. Keza yalnız kalmanın ve belirsizliğin, sizi iç hesaplaşmanın göbeğine attığını biliniz. 10 günlük karantinam bittiğinde eskisinden sağlıkla ayağa kalkmak için gün saydığımı biliniz." dedi.