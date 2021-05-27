Deniz Akkaya kimdir? Efe Önbilgin'in eski eşi Deniz Akkaya kaç yaşında, aslen nerelidir?

1997 yılında Best Model of Turkey'de en iyi manken seçilen ve bir dönem magazin gündeminde bir dönem yaşadığı aşklarla dikkatleri çeken güzel manken Deniz Akkaya kimdir? Efe Önbilgin'in eski eşi Deniz Akkaya kaç yaşında, aslen nerelidir?

İş insanı Efe Önbilgin'in, Deniz Akkaya'ya karşı açtığı velayetin düzenlenmesi davasıyla birlikte gündeme gelen Deniz Akkaya son günlerde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Deniz Akkaya ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

DENİZ AKKAYA KİMDİR?

Deniz Akkaya 3 Ağustos 1977 yılında İstanbul'da doğan, Türk manken, oyuncu ve sunucu.

Deniz Akkaya, 3 Ağustos 1977 yılında İstanbul'da Çerkez kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Semiha Şakir Lisesi'nden mezun oldu. İlk olarak 1996 yılında Nihat Doğan'ın "Maçoyum Ben" şarkısının klibinde oynadı. 1997 yılında Best Model of Turkey'de en iyi manken seçildikten sonra bu yönde çalışmalarını sürdürdü.

Yıldırım Mayruk, Vakko, Beymen, Cemil İpekçi gibi, sektörün ünlü kişi ve markalarıyla defile, tanıtım ve organizasyonlarda çalıştı. Defile ve modelliğin yanı sıra dizi oyunculuğu ve sunuculuk da yaptı.

Deniz Akkaya, Okan Bayülgen, Erdal Acar, Ali Rıza Özderici, Murat Aslan, Uğur Kozanoğlu, Koray Kasap, Murat Cevahir, Gökhan Çil, Teoman, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmazgibi ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla uzun süre magazin gündeminde kaldı. Çeşitli dizilerde rol aldı ve geçirdiği estetik ameliyatlarla kendisinden bahsettirdi.

Deniz Akkaya önce 2008 yılında "Sadece Arkadaşız" adlı tiyatro oyunuyla sonra 2011 yılında "Az Sonra" isimli oyunda tiyatro sahnesine oyuncu olarak çıktı.

Deniz Akkaya'nın İş adamı Efe Önbilgin ile beraberliğinden Ayşe adında bir kızı vardır. Akkaya ve Önbilgin 2010 yılında ayrıldılar.

FİLMOGRAFİ

Film

2002 Yeşil Işık

2003 Vizontele Tuuba Deniz Kızı

Okul Alev

2007 Living & Dying Anne Noble

Maskeli Beşler: Kıbrıs Bilge

Televizyon

1996 Hemşehrim

2003 Şarkılar Seni Söyler Ayten Boralı

2004 Metro Palas Yelda 7 bölüm (1–7)

2006 Top Model Türkiye Kendisi

2015–2016 Deniz Akkaya ile Yeniden Ben

2015–2016 Aramızda Kalmasın

2016 O Bana Çok Benzer

2016–2017 Duymayan Kalmasın