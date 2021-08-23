Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında, nereli? Deniz Akkaya biyografisi!

Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya arasında yaşanan kavganın ardından eski mankenin hapse girmesi ile gündem oldu. Peki, Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında, nereli? Deniz Akkaya mesleği nedir? Deniz Akkaya hayatı ve biyografisi nedir?

Defile ve modelliğin yanı sıra dizi oyunculuğu ve sunuculuk da yapan Deniz Akkaya kimdir? merak edilmekte. Peki, Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında, nereli? Deniz Akkaya mesleği nedir? Deniz Akkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DENİZ AKKAYA KİMDİR?

Deniz Akkaya, 3 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Kayserilidir. İlkokul eğitimini Faik Reşit Onat İlkokulu'nda tamamlayan Akkaya, ortaokulu Bilge Kaan Lisesi'nde, liseyi de Semiha Şakir Lisesi'nde bitirdi.

Lise eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan Akkaya, mankenlik kariyerine 1997'de "Best Model of Turkey Yarışması" birinciliği ile başladı. Aynı sene düzenlenen "Miss Grace of the World" yarışmasında da dördüncü seçildi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Deniz Akkaya, 1996 yılında şarkıcı Nihat Doğan'ın "Maçoyum Ben" klibinde oynamıştır.

Yıldırım Mayruk, Vakko, Beymen, Cemil İpekçi gibi, sektörün ünlü kişi ve markalarıyla defile, tanıtım ve organizasyonlarda çalıştı. Defile ve modelliğin yanı sıra dizi oyunculuğu ve sunuculuk da yapan Akkaya, Okan Bayülgen, Erdal Acar, Ali Rıza Özderici, Murat Aslan, Uğur Kozanoğlu, Koray Kasap, Murat Cevahir, Gökhan Çil, Teoman, Yılmaz Erdoğan, Faik Ergin, Berent Aydemir, Mehmet Söğütlüoğlu, Levent Penso, Ali Dinçer, Ferda Anıl Yarkın, Aşkın Topallar, Yavuz Bingöl, Engin Yakut, Kargo Koray, Alican Ulusoy, İgal Erbaş, Emre Ergani, Cem Yılmaz, Tamer Karadağlı, Borsacı Volkan Akçıray gibi ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla uzun süre gündemde kaldı. Geçirdiği estetik ameliyatlarla kendinden bahsettirdi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Deniz Akkaya önce 2008 yılında "Sadece Arkadaşız" adlı tiyatro oyunuyla sonra 2011 yılında "Az Sonra" isimli oyunda tiyatro sahnesine oyuncu olarak çıktı.

2010 yılında "orijinal doğdular, kopya olarak dolaşmasınlar" fikri ile 0-6 yaş çocuk giyim markası Chic Frog'u Bağdat Caddesi'ndeki mağazasında kurdu. Deniz Akkaya, mankenliği bıraktıktan sonra modacılık yapmaya başladı. 2013 yılında kendi markası Dasmine'yi çıkarttı.

Deniz Akkaya'nın İş adamı Efe Önbilgin ile beraberliğinden Ayşe adında bir kızı vardır. Akkaya ve Önbilgin 2010 yılında ayrıldılar.