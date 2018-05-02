Deniz Akkaya, Bikinili Fotoğrafıyla Yıllara Meydan Okudu
Bir dönem podyumların aranan isimlerinden olan Deniz Akkaya, verdiği bikinili pozlarla büyüledi.
1997 senesinde podyuma adım atan eski manken Deniz Akkaya, ünlü bir markanın reklam yüzü oldu. 40 yaşındaki Akkaya, düzgün fiziğiyle yıllara meydan okudu.
ATEŞLİ POZLARIYLA BÜYÜLEDİ
Uzun bir süre ekranlara ara verdikten sonra bir yemek programıyla yeniden kamera karşısına geçen Deniz Akkaya verdiği ateşli pozlarla büyüledi.
REKLAM YÜZÜ OLDU
1997 senesinde podyuma adım atan eski manken Deniz Akkaya, bir markanın reklam yüzü oldu. 40 yaşındaki Akkaya, düzgün fiziğiyle büyülerken, fotoğrafları görenler "Deniz yıllara meydan okuyor" dedi.
BESLENMESİNE DİKKAT EDİYOR
Düzenli spor yapan bir çocuk annesi Deniz Akkaya, özellikle son dönemde beslenmesine çok dikkat ettiğini her fırsatta dile getiriyor.
İşte Deniz Akkaya'nın o pozları;
YORUMLAR (36)
-
fotoshopun dibine vurmuşlar geneCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
-
Deniz sende hulya gibi bittin .Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
-
kırkmı kaldı 50 yi aşaca pek yakındaCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
-
Yaşasın fotoşopCevap Yaz 129 2 Yayından Kaldır
-
Kimse kıskanmasın. Hanginiz 40 yaşında olup da bu fiziğe sahipsiniz bayanlar? Estetik olan sadece burnu. Gerisi Allah vergisi güzellik.Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır