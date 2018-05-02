Deniz Akkaya, Bikinili Fotoğrafıyla Yıllara Meydan Okudu
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Deniz Akkaya, Bikinili Fotoğrafıyla Yıllara Meydan Okudu

Bir dönem podyumların aranan isimlerinden olan Deniz Akkaya, verdiği bikinili pozlarla büyüledi.

1997 senesinde podyuma adım atan eski manken Deniz Akkaya, ünlü bir markanın reklam yüzü oldu. 40 yaşındaki Akkaya, düzgün fiziğiyle yıllara meydan okudu.

ATEŞLİ POZLARIYLA BÜYÜLEDİ

Uzun bir süre ekranlara ara verdikten sonra bir yemek programıyla yeniden kamera karşısına geçen Deniz Akkaya verdiği ateşli pozlarla büyüledi.

REKLAM YÜZÜ OLDU

1997 senesinde podyuma adım atan eski manken Deniz Akkaya, bir markanın reklam yüzü oldu. 40 yaşındaki Akkaya, düzgün fiziğiyle büyülerken, fotoğrafları görenler "Deniz yıllara meydan okuyor" dedi.

BESLENMESİNE DİKKAT EDİYOR

Düzenli spor yapan bir çocuk annesi Deniz Akkaya, özellikle son dönemde beslenmesine çok dikkat ettiğini her fırsatta dile getiriyor.

İşte Deniz Akkaya'nın o pozları;

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