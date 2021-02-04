Deniz Akkaya: Askere gideceğim
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Deniz Akkaya: Askere gideceğim

04.02.2021 07:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 07:50
Deniz Akkaya: Askere gideceğim

Son dönemde Instagram'da paylaştığı cüretkar fotoğraflarla gündemde olan Akkaya, eleştirilere tepki gösterdi: "Saçma sapan yorumlar yapıyorlar, ben de cevabımı veriyorum.

Son dönemde Instagram'da paylaştığı cüretkar fotoğraflarla gündemde olan Akkaya, eleştirilere tepki gösterdi: "Saçma sapan yorumlar yapıyorlar, ben de cevabımı veriyorum. 1997'de Best Model'de birinci oldum. O zaman da böyle pozlar verdim, şimdi de veririm. Kime ne?"

Kaynak: Hürriyet

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