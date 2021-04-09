Denis Alibec ve Anton Maglica dönüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denis Alibec ve Anton Maglica dönüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denis Alibec ve Anton Maglica dönüyor

Hes Kablo Kayserispor'da sakatlıklarını atlatan Denis Alibec ve Anton Maglica, takımla birlikte çalışmalarına devam ediyorlar.

Fenerbahçe, Malatya deplasmanında ilkleri yaşadı
Fenerbahçe, Malatya deplasmanında ilkleri yaşadı
Emre Belözoğlu: Son dakikada net bir penaltımız verilmedi
Emre Belözoğlu: Son dakikada net bir penaltımız verilmedi

Hes Kablo Kayserispor'da sakatlıklarını atlatan Denis Alibec ve Anton Maglica, takımla birlikte çalışmalarına devam ediyorlar.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 34.haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlıkları nedeniyle haftalardır takımdan uzak kalan Rumen Denis Alibec ve Hırvat Anton Maglica takıma katıldılar. Sakatlıklarını tamamen atlatan başarılı oyuncuların hafta sonu oynanacak olan Antalyaspor maçı kadrosunda yer almaları bekleniyor.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Taraftarlarımızdan bize sürekli Denis Alibec ve Anton Maglica ile ilgili sorular geliyor. Alibec ve Anton MAglica takımla birlikte çalışmalara devam ediyorlar. Her geçen gün daha da güçleniyorlar. İnşallah en yakın zamanda sahada göreceğiz ikisini de" dedi. - KAYSERİ

Denis Alibec ve Anton Maglica dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Haydar Akar Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu
Magazin Dilan Çıtak Hande Erçel Oğuzhan Koç Caner Cindoruk
Spor Diego Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denis Alibec ve Anton Maglica dönüyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 08:45:16. #1.16#
title