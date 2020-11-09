Denim şıklığını yakalayın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denim şıklığını yakalayın

09.11.2020 09:12 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:19
Denim şıklığını yakalayın

Denim tesettür giyimde oldukça önemli bir yerde. Hal böyle olunca üreticilerde bunun için pek çok seçenek sunuyor Denim tulumlardan denim ceketlere denim gömleklere kadar seçenekler oldukça geniş.

Denim renk anlamında artık oldukça geniş. Beyaz koyu lacivert buz mavisi ya da siyah denimler etrafımızda var. İstediğimiz zevkimiz ya da arzumuza göre denim bulmak artık inanın çok kolay. Gelin hep beraber tesettür giyimde modasında denimin yerini tartışalım.

JEAN ÜSTÜNE JEAN KOMBİNİ HER ZAMAN TUTAR

Tek renk ya da açık renk bir şal, jean bir gömlek, altına koyu renk bir denim pantolon hayal edin. Ayağınızda ise tek renk beyaz bir spor ayakkabı. Bu şekilde ister bir pazar kahvaltısına gidin, ister beş çayına isterseniz de bir veli toplantısına. Asla sırıtmayacak ve oldukça şık duracaksınız.

Denim Şıklığını YakalayınDenim Şıklığını Yakalayın

SPOR ŞIKLIĞIN RAHATLIĞI

Tesettür giyim bazı zamanlarda bizi olduğumuzdan daha olgun gösterebilir. Bu durumu engellemek için tek yapmanız gereken daha spor bir şıklığa yönelmek olacaktır. Bunun en kolay ve en sevilen örneği ise denim kombinler olacaktır. Hem rahatlığınızdan ödün vermeyip hem de oldukça şık olabileceğiniz bir yöntem jeanler.

Denim Şıklığını YakalayınDenim Şıklığını Yakalayın

DENİM CEKETLER HER DAİM ŞIK

Denim ceketler pek çok noktada bizlere kombin kolaylığı sağlıyor. Özellikle kalın kazaklar ve spor ayakkabılar ile günlük kombinlerinizi hiç düşünmeden ama oldukça şık bir şekilde tamamlamanız mümkün.

İlgili Haberler

Tulum şıklığını yakalayın
Tulum şıklığını yakalayın
Tesettür Giyimde Pijamaların Rahatlığını Yakalayın
Tesettür Giyimde Pijamaların Rahatlığını Yakalayın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Mesut Yılmaz Kamala Harris Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Özge Özder Demet Evgar Bergüzar Korel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Babel Falcao Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım İstifa Joe Biden Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denim şıklığını yakalayın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 09:19:35. #1.15#
title