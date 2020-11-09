Denim şıklığını yakalayın

Denim tesettür giyimde oldukça önemli bir yerde. Hal böyle olunca üreticilerde bunun için pek çok seçenek sunuyor Denim tulumlardan denim ceketlere denim gömleklere kadar seçenekler oldukça geniş.

Denim renk anlamında artık oldukça geniş. Beyaz koyu lacivert buz mavisi ya da siyah denimler etrafımızda var. İstediğimiz zevkimiz ya da arzumuza göre denim bulmak artık inanın çok kolay. Gelin hep beraber tesettür giyimde modasında denimin yerini tartışalım.

JEAN ÜSTÜNE JEAN KOMBİNİ HER ZAMAN TUTAR

Tek renk ya da açık renk bir şal, jean bir gömlek, altına koyu renk bir denim pantolon hayal edin. Ayağınızda ise tek renk beyaz bir spor ayakkabı. Bu şekilde ister bir pazar kahvaltısına gidin, ister beş çayına isterseniz de bir veli toplantısına. Asla sırıtmayacak ve oldukça şık duracaksınız.

SPOR ŞIKLIĞIN RAHATLIĞI

Tesettür giyim bazı zamanlarda bizi olduğumuzdan daha olgun gösterebilir. Bu durumu engellemek için tek yapmanız gereken daha spor bir şıklığa yönelmek olacaktır. Bunun en kolay ve en sevilen örneği ise denim kombinler olacaktır. Hem rahatlığınızdan ödün vermeyip hem de oldukça şık olabileceğiniz bir yöntem jeanler.

DENİM CEKETLER HER DAİM ŞIK

Denim ceketler pek çok noktada bizlere kombin kolaylığı sağlıyor. Özellikle kalın kazaklar ve spor ayakkabılar ile günlük kombinlerinizi hiç düşünmeden ama oldukça şık bir şekilde tamamlamanız mümkün.