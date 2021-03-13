Denicilik Genel Müdürlüğü, 2021 yılı Şubat ayında limanlar gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde...

Denicilik Genel Müdürlüğü, 2021 yılı Şubat ayında limanlar gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artarak 11 milyon 301 bin 395 ton olduğunu bildirdi.