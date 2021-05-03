DENİB'in ihracat rekorları devam ediyor
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DENİB'in ihracat rekorları devam ediyor

DENİB'in ihracat rekorları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ihracatlarının bir önceki Nisan ayına kıyasla iki kattan fazla arttığını belirterek, "Denizli ihracatı yüzde 128,6 artışla 376 Milyon Amerikan Doları'nı aştı" dedi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ihracatlarının bir önceki Nisan ayına kıyasla iki kattan fazla arttığını belirterek, "Denizli ihracatı yüzde 128,6 artışla 376 Milyon Amerikan Doları'nı aştı" dedi.

Pandeminin etkilerini hissedildiğini ve ihracatı geçen seneye göre yüze 34 artığını ifade eden Hüseyin Memişoğlu, "Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı. İhracat rekorları geride bıraktığımız ayda da ara vermeden devam etti. Türkiye, Denizli ve DENİB ihracatları bir önceki yılın nisan ayına kıyasla iki kattan fazla artış gösterdi. Ülkemiz ihracatı nisan ayında yüzde 109 artışla 18,8 milyar Amerikan Doları olurken, DENİB üyelerince yapılan ihracat yüzde 129,2 yükselişle 277 milyon Amerikan Doları olarak kaydedildi. Denizli ihracatı ise, yüzde 128,6 Artışla 376 Milyon Amerikan Doları'nı aştı" dedi.

"İhracatımız 2019 Nisana kıyasla da artış gösterdi"

Geçen seneye oranla ihracatın arttığını belirten Başkan Memişoğlu, "2020'nin nisan ayında, pandeminin ihracatımız üzerindeki etkisini çok yoğun şekilde hissetmiştik. Gerek hedef pazarlarımızda gerek ülkemizde alınan Covid-19 önlemleri neticesinde, DENİB üzerinden gerçekleştirilen ihracat geçtiğimiz yılın nisan ayında 121 milyon Amerikan Doları olmuştu. Bu sene nisanda yakaladığımız yüzde 129 oranındaki ihracat artışında, elbette 2020'den gelen güçlü bir baz etkisi bulunuyor. Ancak bu noktada, ihracat rakamlarımızı 2019'un aynı ayıyla kıyaslamanın ihracatımızdaki olumlu seyri kuvvetli biçimde desteklediğini söyleyebiliriz. Nisan 2021'de ulaştığımız ve rekor kırdığımız 277 milyon Amerikan Doları değerindeki ihracatımızı, Nisan 2019'daki 207 milyon Amerikan Doları olan ihracatımızla kıyasladığımızda da, ihracatımızın 2 sene önceye göre yüzde 34 arttığını görüyoruz. Ev tekstilinden kabloya, dış giyimden bakır tele, doğal taştan makineye, tarımdan kimyevi maddelere kadar 27 farklı sektörde ihracata imza atıyoruz ve 11 aydır aralıksız devam eden ihracat artış ivmesi yakaladık. Geçtiğimiz sene haziran ayında başlayan ve hiç ara vermeden bugüne kadar yükselen ihracatımız için tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

DENİB'in ihracat rekorları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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