HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

DENİB ihracatı yüzde 20 arttı

DENİB, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

DENİB ihracatı yüzde 20 arttı
02.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:55

DENİB, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Denizli ve DENİB ihracatında geçen yılın aynı ayına göre Denizli ihracatı yüzde 19,7 yükselerek 247 milyon dolar olurken DENİB üyelerince yapılan ihracat yüzde 20 artarak 183 milyon dolar oldu.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Denizli'nin Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Mayıs ayında 126 milyon dolar olarak kaydedilen DENİB ihracatı Haziran ayında yüzde 45'in üzerinde arttığı belirtildi. Denizli ve DENİB ihracatında geçen yılın aynı ayına göre Denizli ihracatı yüzde 19,7 yükselerek 247 milyon dolar olurken DENİB üyelerince yapılan ihracat yüzde 20 artarak 183 milyon dolar olduğu ifade edildi. Korona virüs salgının DENİB ihracatı üzerinde etkisinin giderek azaldığı dile getiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "yaşadığımız olağanüstü süreç boyunca mücadele azimlerini kaybetmeyen ve ilimiz ihracatına katkılarını sürdüren ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

DENİB'den 154 ülkeye ihracat

DENİB'in 154 ülkeye ihracat yaptığını belirten Başkan Memişoğlu, "Daha önceki değerlendirmelerimizde haziran ayıyla birlikte birçok ihracat pazarımızın normalleşme sürecine girmesinin ihracat taleplerinde ivmelenmeye yol açacağını belirtmiştik. Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdiğimizde, en önemli ihracat pazarlarımızda güçlü artışlar yaşandığını ifade edebiliriz. Birliğimiz üyeleri tarafından haziranda İngiltere'ye gerçekleştirilen ihracat yüzde 13 artışla 25,6 milyon USD, Almanya'ya yüzde 51 artışla 25,5 milyon USD, ABD'ye yüzde 55 artışla 16,1 milyon USD, Fransa'ya yüzde 34 artışla 11,1 milyon USD oldu. Yılın ilk yarısında ise toplam 154 ülkeye ihracat gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

"Madencilik, makine ve aksamları gibi sektörler de ihracatımızda önemli rol oynuyor"

Denizli'nin tekstil sektörünün ön planda olmasına rağmen diğer sektörlerde de artış olduğunu belirten Başkan Memişoğlu, "Denizli ihracatında tekstil ve konfeksiyon her ne kadar en önde gelen sektör olsa da; elektrik-elektronik, madencilik, makine ve aksamları gibi sektörler de ihracatımızda önemli rol oynuyor. Haziran ayında tekstil ve konfeksiyon sektöründe yaşanan yüzde 23,2 oranında artışın yanı sıra, madencilik sektörü yüzde 73,4, makine ve aksamları sektörü yüzde 41,7, elektrik-elektronik sektörü yüzde 31,50 oranında ihracat artışlarına imza attı. Yılın ikinci yarısında haziran ayıyla birlikte yakaladığımız ivmenin devamını ve iyi başladığımız 2020'yi, hedeflerimiz doğrultusunda yine iyi bir noktada bitirmeyi umuyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Ekonomi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum Ekonomi
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Ekonomi
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı Ekonomi
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor Ekonomi
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir Ekonomi
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren kadın: Tabancayı kurusıkı sanıyordum
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren kadın: Tabancayı kurusıkı sanıyordum
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'Koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "Koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor
Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
'Hoca' lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
Hamile eşi tarafından eve alınmayan şahıs, iki saatte iki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu
Hamile eşi tarafından eve alınmayan şahıs, iki saatte iki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Günlük burç yorumları 2 Temmuz 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Temmuz 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit...
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Ayşegül Yıldız
Spor İrfan Buz Adem Büyük Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ali Palabıyık
Daha Fazla Temmuz Ankara Hakaret Ak Parti
Şu an buradasınız: DENİB ihracatı yüzde 20 arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 14:36:49. #1.14#
title