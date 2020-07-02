DENİB ihracatı yüzde 20 arttı DENİB, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

DENİB, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Denizli ve DENİB ihracatında geçen yılın aynı ayına göre Denizli ihracatı yüzde 19,7 yükselerek 247 milyon dolar olurken DENİB üyelerince yapılan ihracat yüzde 20 artarak 183 milyon dolar oldu.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Denizli'nin Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Mayıs ayında 126 milyon dolar olarak kaydedilen DENİB ihracatı Haziran ayında yüzde 45'in üzerinde arttığı belirtildi. Denizli ve DENİB ihracatında geçen yılın aynı ayına göre Denizli ihracatı yüzde 19,7 yükselerek 247 milyon dolar olurken DENİB üyelerince yapılan ihracat yüzde 20 artarak 183 milyon dolar olduğu ifade edildi. Korona virüs salgının DENİB ihracatı üzerinde etkisinin giderek azaldığı dile getiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "yaşadığımız olağanüstü süreç boyunca mücadele azimlerini kaybetmeyen ve ilimiz ihracatına katkılarını sürdüren ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

DENİB'den 154 ülkeye ihracat

DENİB'in 154 ülkeye ihracat yaptığını belirten Başkan Memişoğlu, "Daha önceki değerlendirmelerimizde haziran ayıyla birlikte birçok ihracat pazarımızın normalleşme sürecine girmesinin ihracat taleplerinde ivmelenmeye yol açacağını belirtmiştik. Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdiğimizde, en önemli ihracat pazarlarımızda güçlü artışlar yaşandığını ifade edebiliriz. Birliğimiz üyeleri tarafından haziranda İngiltere'ye gerçekleştirilen ihracat yüzde 13 artışla 25,6 milyon USD, Almanya'ya yüzde 51 artışla 25,5 milyon USD, ABD'ye yüzde 55 artışla 16,1 milyon USD, Fransa'ya yüzde 34 artışla 11,1 milyon USD oldu. Yılın ilk yarısında ise toplam 154 ülkeye ihracat gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

"Madencilik, makine ve aksamları gibi sektörler de ihracatımızda önemli rol oynuyor"

Denizli'nin tekstil sektörünün ön planda olmasına rağmen diğer sektörlerde de artış olduğunu belirten Başkan Memişoğlu, "Denizli ihracatında tekstil ve konfeksiyon her ne kadar en önde gelen sektör olsa da; elektrik-elektronik, madencilik, makine ve aksamları gibi sektörler de ihracatımızda önemli rol oynuyor. Haziran ayında tekstil ve konfeksiyon sektöründe yaşanan yüzde 23,2 oranında artışın yanı sıra, madencilik sektörü yüzde 73,4, makine ve aksamları sektörü yüzde 41,7, elektrik-elektronik sektörü yüzde 31,50 oranında ihracat artışlarına imza attı. Yılın ikinci yarısında haziran ayıyla birlikte yakaladığımız ivmenin devamını ve iyi başladığımız 2020'yi, hedeflerimiz doğrultusunda yine iyi bir noktada bitirmeyi umuyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA