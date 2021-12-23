DENİB 'E-Ticaret ve E-İhracat'ın uzmanlarını Denizli iş dünyasıyla buluşturdu

DENİZLİ (İHA) - Denizli İhracatçılar Birliği (DENİP) tarafından düzenlenen "Denizli E-Ticaret ve E- İhracat Konferansları 2021", sektörün uzmanlarını Denizli iş dünyasıyla buluşturdu.

Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı, Denizli İhracatçılar Birliği ve WORLDEF organizasyon partnerliğinde Merkezefendi Kültür Merkezi'nde "Denizli E-Ticaret ve E-İhracat Konferansları 2021" gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmaları DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile WORLDEF Başkanı Ömer Nart yaptı. Sınır ötesi e-ticaret yapmak isteyen bölge firmalarının dijital ortamlarda daha aktif olması için e-ihracat farkındalığı oluşturmayı hedefleyen programda e-ticaret ve e-ihracat alanında devlet teşvikleri, dijital pazarlama, dijital dönüşüm ve lojistik gibi birçok önemli konu başlıkları ele alındı. Etkinlikte her konu başlığında kendi alanında profesyonel sektör uzmanlar bulundu. Konferansta ekosistemin profesyonelleri çeşitli sunumlar yaparak e-ihracat tecrübelerini paylaştı. Ayrıca sınır ötesi e-ticarette dünyadaki son uygulamalar, trendler ve pratik çözümler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

"Eleman yetişmesini sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Denizli ihracatından bahseden ve seneye yeni bir proje yapacaklarını belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Denizli ihracatı bu sene yaklaşık yüzde 42 arttı. Bu kadar fiyat artmışken ihracat gerçekte ne kadar arttı? Gibi soruda ise kilogram bazında yüzde 22 bir ihracat artışı gerçekleşti. Bu sene kısmet olursa 4.5 milyar doları yakalıyoruz. Bugüne kadar ihracat rekorumuz 3.4 milyar dolardı. Burada boş durmayarak eleman yetişmesini sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu sefer ikincisini yapıyoruz, sanırım 3 sene önce bir tane daha yapmıştık. Sizler ilgi gösterdikçe biz bunun devamını getiririz. Çünkü bilgi paylaşıldıkça çoğalıyor. Bugün 19 tane konuşmacımız var. Denizli panelimiz ve Denizli'den ihracat hikayelerini anlatacak arkadaşlarımız var. Denizli İhracatçılar Birliği olarak Denizli'de ihracat ve ticaret anlamında seneye yeni bir proje yapacağız. Şuan bunun teknik çalışmaları sürdüğü için çok detaylı bilgi veremiyorum. 4 ana başlıkta söyleyebiliriz. Bu bir operasyon yönetimiyle ilgili artı grafik, çünkü bir malı satmanız için malı iyi sunmanız gerekiyor. Bunun içinde grafik ve yazılım çok önemli. İş garantisiyle eğitim programı yapıyoruz" dedi. - DENİZLİ