DENİB, Denizli'nin 21 firmayla temsil edildiği fuarı ziyaret etti
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DENİB, Denizli'nin 21 firmayla temsil edildiği fuarı ziyaret etti

DENİB, Denizli'nin 21 firmayla temsil edildiği fuarı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu Denizli'nin 21 firmayla temsil edildiği fuarı ziyaret ederek, "Denizli mermer ve doğal taşta kalitesiyle ve güvenilirliğiyle dünyanın önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor" dedi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu Denizli'nin 21 firmayla temsil edildiği fuarı ziyaret ederek, "Denizli mermer ve doğal taşta kalitesiyle ve güvenilirliğiyle dünyanın önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor" dedi.

21. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü başladı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve DENİB Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu'nun da katılım sağladığı açılış töreninin ardından katılımcı firmalar ziyaret edilerek başarı dileklerinde bulunuldu. Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Denizli mermer ve doğal taşta kalitesiyle ve güvenilirliğiyle dünyanın önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. 2020 yılında sektör ihracatı 202 milyon USD ile Denizli'nin toplam ihracatından yüzde 6,3 pay aldı. Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar grubunda 2020 yılında 163 milyon USD'lik ihracata imza atan Denizli, Türkiye ihracatında yüzde 16 oranında paya sahip oldu ve böylelikle Türkiye'nin en büyük 2. ihracatçısı konumunda bulunuyor. 2021 Ocak-Temmuz arasında ise sektörün ihracatı yüzde 45 artarak 160 milyon USD oldu. Marble İzmir Fuarı'nda doğal taş ihracatçılarımızın yanı sıra, mermer makinesi üreticisi ve ihracatçısı firmalarımız da yer alıyor. İlimizin makine sektöründeki gelişimini de yakından takip ediyoruz. Marble İzmir Fuarı'nın tüm katılımcılara hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

DENİB, Denizli'nin 21 firmayla temsil edildiği fuarı ziyaret etti
DENİB, Denizli'nin 21 firmayla temsil edildiği fuarı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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DENİB, Denizli'nin 21 firmayla temsil edildiği fuarı ziyaret etti - Haberler Ekonomi
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