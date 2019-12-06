DENİB'den ahşap ambalaj malzeme ihracatçılarına yönelik toplantı

06.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:18

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinde, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda "ISPM-15 Uygulamaları' toplantısı gerçekleştirildi.



DENİB konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Yılmaz, Ziraat Yüksek Mühendisi Şahin Şentürk, Ziraat Mühendisi İsmail Ağlar, Orman Endüstri Mühendisi Goncagül Özkan, Denizli'de aktif olarak faaliyet gösteren ve ahşap ambalaj malzemesi üretimi yapan işletme sahipleri, ihracat yapan firmaların yetkilileri ile bu işletmelerde ısıl işleme yönelik çalışan temsilciler katılım sağladı.



Toplantıda 'ISPM 15 nedir? Isıl işlem uygulaması, yönetmelik, ihracatçıya uygulanacak idari yaptırımlar, askıya alma, izin belgesinin iptali, idari para cezası, izin belgeli işletmelerin taşıma için sağlaması gereken şartlar, ısıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi yapılmasına ilişkin esaslar, ısıl işlem operatörünün görevleri, izin belgeli işletmelerin denetimi' gibi konularda çeşitli sunumlar ve bilgilendirmeler yapıldı.



1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan 'Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşlenmesine Dair Yönetmelik' hakkında, ihracatçıların mağdur olmamaları, ürettikleri ürünlerin ihracatında karşı ülkede sorun yaşamamaları ve hiçbir ürünün kullanılan ahşap ambalaj malzemesinden dolayı iade edilmemesi için üyelerimizin bilgilendirildiği toplantıda, katılımcıların soruları örneklerle cevaplandırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA