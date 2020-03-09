DENİB'de İleri Excel Uygulamaları Eğitim' yapıldı
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Denizli, Güncel

DENİB'de İleri Excel Uygulamaları Eğitim' yapıldı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi tarafından 'İleri Excel Uygulamaları Eğitim' programı gerçekleştirildi.

09.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:28
DENİB'de İleri Excel Uygulamaları Eğitim' yapıldı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi tarafından 'İleri Excel Uygulamaları Eğitim' programı gerçekleştirildi.


Eğitim çalışması DENİB'de yapıldı. Vidoport.com'dan Ömer Bağcı tarafından sunulan eğitim programında genel excel kullanımı, koşullu biçimlendirmelerin uygulanması, verilerin girdisinin doğrulanması, çeşitli formüllerin kullanımı, pivottable gibi excelin farklı işlevleri anlatıldı ve tablolar üzerinden uygulamalı örnekler gerçekleştirildi.


Eğitmen Ömer Bağcı, işletmelerde satış listeleri üzerinden farklı şekillerde raporlamalar ve çalışmalar yapılabileceğini, katılımcıların uygulamaları kullanarak sürekli kendilerini geliştirebileceğini dile getirerek bazen saatler alan işlemlerin bir formül veya raporlama ile birkaç dakikada yapılabileceğini ifade etti.


Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru cevap bölümüyle devam etti.


DENİB Akademi Eğitimlerine, 12 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek olan 'Profesyonel Satış Teknikleri Eğitimi' ile devam edecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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