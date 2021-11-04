DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜĞÜ KALDIRIMA BAŞINI ÇARPTI, KÖPEĞİ YANINDAN AYRILMADI - Haberler
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DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜĞÜ KALDIRIMA BAŞINI ÇARPTI, KÖPEĞİ YANINDAN AYRILMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da Murat Y. (45), yürürken dengesini kaybedip, yere düştü.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da Murat Y. (45), yürürken dengesini kaybedip, yere düştü. Murat Y.?nin köpeği, sahibi ambulansa koyulana kadar yanından ayrılmadı.

İnegöl'de alkollü olduğu öne sürülen Murat Y., Cuma Mahallesi Hacı Şahin Sokak'ta yürüdüğü sırada dengesini kaybedip, düştü. Başını kaldırıma çarpan Murat Y., yaralandı. Murat Y., ihbar gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada Murat Y.?nin köpeğinin, sahibi ambulansa koyulana kadar yanından ayrılmadığı görüldü.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜĞÜ KALDIRIMA BAŞINI ÇARPTI, KÖPEĞİ YANINDAN AYRILMADI

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜĞÜ KALDIRIMA BAŞINI ÇARPTI, KÖPEĞİ YANINDAN AYRILMADI

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜĞÜ KALDIRIMA BAŞINI ÇARPTI, KÖPEĞİ YANINDAN AYRILMADI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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