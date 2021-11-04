Dengesini kaybedip düştüğü kaldırıma başını çarptı, köpeği yanından ayrılmadı

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da Murat Y. (45), yürürken dengesini kaybedip, yere düştü. Murat Y.'nin köpeği, sahibi ambulansa koyulana kadar yanından ayrılmadı.

İnegöl'de alkollü olduğu öne sürülen Murat Y., Cuma Mahallesi Hacı Şahin Sokak'ta yürüdüğü sırada dengesini kaybedip, düştü. Başını kaldırıma çarpan Murat Y., yaralandı. Murat Y., ihbar gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada Murat Y.'nin köpeğinin, sahibi ambulansa koyulana kadar yanından ayrılmadığı görüldü.