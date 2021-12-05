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Dengesini kaybedip balkondan düşen kadın yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Haberler | Yerel

Dengesini kaybedip balkondan düşen kadın yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balkonda dururken dengesini kaybedip düşen kadın yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Dengesini kaybedip balkondan düşen kadın yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balkonda dururken dengesini kaybedip düşen kadın yaralandı.

Olay, Gebze'nin İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. katta bulunan evinin balkonunda duran A.D. isimli kadın, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Kadının düşerek yaralandığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Dengesini kaybedip balkondan düşen kadın yaralandı

Dengesini kaybedip balkondan düşen kadın yaralandı

Dengesini kaybedip balkondan düşen kadın yaralandı

Dengesini kaybedip balkondan düşen kadın yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Son Dakika Haberleri

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