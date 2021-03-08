Dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten aşağıya düştü
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Dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten aşağıya düştü

08.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:13
Dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten aşağıya düştü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düşen işçi yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düşen işçi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Dere Sokak üzerinde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan Özal K., dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten aşağıya düşüp yaralandı. Özal K.'nın düştüğünü gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Özal K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten aşağıya düştü
Dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten aşağıya düştü
Dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten aşağıya düştü
Dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten aşağıya düştü
Dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten aşağıya düştü
Dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten aşağıya düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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