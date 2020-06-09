Dengesini kaybedince boşluğa düştü
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Dengesini kaybedince boşluğa düştü

Dengesini kaybedince boşluğa düştü Bursa'da apartman boşluğuna düşen kadın ölümden döndü.

09.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:32

Dengesini kaybedince boşluğa düştü

BURSA - Bursa'da apartman boşluğuna düşen kadın ölümden döndü.

Alınan bilgiye göre olay, Sinanbey Mahallesi Akar Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde ikamet eden Emine F. isimli apartmandan çıktığı sırada iddiaya göre biranda dengesini kaybedince boşluğa düştü. Ölümden dönen talihsiz kadın yakınları tarafından düştüğü yerden çıkartıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu iyi olan kadının tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Dengesini kaybedince boşluğa düştü

Kaynak: İHA

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