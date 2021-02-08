Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu (2)

'ARKADAŞIN YAŞAYACAK ÖMRÜ VARMIŞ'

Evcil hayvan malzemeleri satan Nevzat Tülek, müşterisinin alışveriş yapıp dükkandan çıktığı anda dengesini kaybedip yola savrulduğu anları anlattı. Müşterinin merdiveni fark etmediği için dengesini kaybettiğini, karşıdan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Tülek, "Dün saat 16.30 sıralarında müşterimiz geldi. Alışverişini yaptı. Tam çıkarken, merdiveni fark etmedi. Ayağı burkulur gibi oldu. Hızlı bir şekilde yola doğru düştü. O sırada araç da çarpar gibi oldu. Son anda kendini kurtardı. Biz içeride oturuyorduk. Karşı dükkandaki arkadaş bizleri uyarınca kamera görüntülerine baktık. Kameradan izleyince olayı gördük. Arkadaşın yaşayacak ömrü varmış" dedi.

Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN