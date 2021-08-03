Dengesini kaybeden yaşlı adam ormanlık alana yuvarlandı
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Dengesini kaybeden yaşlı adam ormanlık alana yuvarlandı

Dengesini kaybeden yaşlı adam ormanlık alana yuvarlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta dengesini kaybederek ormanlık alana yuvarlanan yaşlı adamın imdadına ekipler yetişti.

Zonguldak'ta dengesini kaybederek ormanlık alana yuvarlanan yaşlı adamın imdadına ekipler yetişti.

Edinilen bilgiye göre Tepebaşı Mahallesi'nde 70 yaşındaki C.Y. isimli vatandaş, mahallede bulunan ormanlık alanda dengesini kaybederek yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam düştüğü yerden kurtarılarak ilk müdahalesi yapıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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