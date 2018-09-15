Dengeleri Bozulunca Taşıdıkları Cenazeyi Havuza Düşürdüler, O Anlar Kamerayla Kaydedildi
Endonezya'da cenaze namazı sonrsı 4 erkekten oluşan cemaatin defnetmek için taşıdıkları cenaze, rüzgar nedeniyle havuza düşütü. Kaza anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Endonezya'da cenaze namazı sonrası 4 erkekten oluşan cemaat, defnetmek için taşıdıkları cenazeyi rüzgar nedeniyle havuza düşürdü. Rüzgar nedeniyle açılan tabuttan fırlayan ceset, yan taraftaki evin havuzuna düştü. Cenaze sahiplerinden biri havuza inerek, cansız bedeni almaya çalıştı. Defin işlemi bu beklenmedik kazayla, saatler sonra gerçekleştirildi.
EĞİMLİ YOLDA YÜRÜYORDULAR
Eğimli yolda yürüyen 4 kişi dengesini kaybedince, defnetmek için taşıdıkları cenazeyi düşürdüler. Yaşanan panik ve cenazenin havuzdan çıkartılma çabası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülenen kaza anı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.