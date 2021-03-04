Denge Değerleme'den konut sektörüne ilişkin rapor
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Denge Değerleme'den konut sektörüne ilişkin rapor

04.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:58
Denge Değerleme'den konut sektörüne ilişkin rapor

Denge Değerleme raporunda, satış oranlarındaki azalışa rağmen gayrimenkul değerlerinin ülke genelinde enflasyon oranının üzerinde arttığı belirtilerek, bu durumun, stokların piyasa normallerine döndüğünü ve ertelenen inşaat maliyetlerinin değerlere yansıdığını kanıtladığı ifade edildi.

Denge Değerleme raporunda, satış oranlarındaki azalışa rağmen gayrimenkul değerlerinin ülke genelinde enflasyon oranının üzerinde arttığı belirtilerek, bu durumun, stokların piyasa normallerine döndüğünü ve ertelenen inşaat maliyetlerinin değerlere yansıdığını kanıtladığı ifade edildi.

Denge Değerleme, konut sektöründeki son gelişmelerin değerlendirdiği Şubat 2021 Raporu'nu yayımladı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesi ve kısıtlamaların başlamasının ardından nisan ve mayıs aylarında konut satışlarında büyük düşüşler yaşandığı belirtilen raporda, 2020 yılı haziran ayında yapılan faiz indirimi ve kredi kampanyaları sayesinde son 5 yılın rekor konut satışı yaşandığı kaydedildi.

Raporda, küresel boyutta yaşanan salgına rağmen 1 milyon 499 bin 316 adet konut satışı ile 2020'nin başarılı bir şekilde kapatıldığı, faizlerin yeniden yükselmesi sonucunda konut piyasasının tekrar durağan dönemine döndüğü bildirildi.

2020 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut fiyat endeksinde yüzde 29 artış yaşandığı belirtilen raporda "Gayrimenkul satış oranlarındaki azalışa rağmen gayrimenkul değerlerinin illerimizin tamamında enflasyon oranı üzerinde artıyor olması, stokların piyasa normallerine döndüğünü, ertelenen inşaat maliyetlerinin değerlere yansıdığını kanıtlamaktadır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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