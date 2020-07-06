"Denge Bozuklukları Dünya Kongresi" düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Denge Bozuklukları Dünya Kongresi" düzenlendi

Uluslararası Denge Bozuklukları Derneği tarafından 3-4-5 Temmuz tarihleri arasında, yurt içi ve yurt dışından 53 bilim insanının konuşmacı olarak katıldığı "Denge Bozuklukları Dünya Kongresi" düzenlendi.

06.07.2020 12:00 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:05

Dünyada yaşanan pandemi süreci nedeniyle internet ortamında gerçekleştirilen online kongre, 3.500'ü aşkın izleyicisi ile tıp alanında internet üzerinden gerçekleştirilen en büyük katılımlı toplantılar arasında yerini aldı.

İç kulakta bulunan vestibüler (denge) sistemindeki hastalıklara karşı doktorlar arasında bilgi düzeyinin ve farkındalığın artırılması amacıyla kurulan Uluslararası Denge Bozukları Derneği, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde de çalışmalarını sürdürüyor.

3-4-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen "VAI Global Sanal Zirvesi: Vestibüler Sistem Güncelleme" toplantısı, dünyanın dört bir yanında hastalarını tedavi eden hekimleri internet ortamında bir araya getirdi. Amerika, İtalya, İspanya, Mısır, Japonya, Türkiye gibi 20 farklı ülkeden 53 bilim insanın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, 'Vestibüler Sistem' yeni teknolojik yaklaşımlar eşliğinde masaya yatırıldı.

Türkiye'nin dünya çapında düzenlediği ilk dijital kongre olma özelliği taşıyan "VAI Global Summit", 3 gün boyunca 84 ülkeden 3.500'i aşkın kayıtlı katılımcı ile başarıyla tamamlandı.

Sertifikalı Sanal Toplantı

Tıp alanında internet ortamında gerçekleştirilen en büyük katılımlı kongresi olan "VAI Global Sanal Zirvesi: Vestibüler Sistem Güncelleme" toplantısı, Orta ve Batı Asya ülkelerine yönelik zaman dilimleri arasında düzenlendi. Katılımcıların her bir oturuma internet ortamı üzerinden bağlanarak takip ettiği toplantı sonrasında oturumların en az %75'ine katılan katılımcılara, sanal katılım sertifikası iletildi.

Denge Bozuklukları Her Açıdan Ele Alınacak

Her yıl düzenlenen kongrenin bu yıl pandemi süreci nedeniyle internet ortamında düzenlendiğini belirten Uluslararası Vestibüler Derneği Başkanıve Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, bu sürecin bir avantajı olarak geçtiğimiz yıllarda seyahat, ulaşım ya da takvim uyumsuzluğu nedeniyle katılım gösteremeyen katılımcıların, bu yıl kongrenin internet ortamında düzenlenmesi nedeniyle her yıl olduğundan çok daha yüksek bir katılım gösterdiklerini belirterek; "COVID-19 virüs salgını nedeniyle tüm dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yaşanan olumsuz durum bilim dünyasını da etkiledi. Bilimsel ve tıp dünyası açısından çok önemli olan toplantılar önümüzdeki yıllara ertelendi. Pandemi sürecinde web üzerinden gerçekleştirilen konferansların en büyüğünü gerçekleştirmek için Vestibüler Tıp konusunda dünya çapında bir zirve planladık. Hindistan ve yakın bölgesindeki ülkelerin denge bozuklukları konusunda ihtiyaçlarını gözlemlediğimiz için zaman bakımından Orta ve Batı Asya ülkelerine odaklandık. Alanında uzman dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları katılım sağladığı bu zirvede Vestibüler tıp alanında gündemde olan sıcak konuları bilimsel program çerçevesinde işledik" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor Haber
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Olta ile balık tutmanın mümkün olmadığı çayda elle balık tutan adam Haber
Olta ile balık tutmanın mümkün olmadığı çayda elle balık tutan adam
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış Haber
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü Haber
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım Haber
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı Haber
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Turgut Şelalesi'ne yiyecekle giren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'ne yiyecekle giren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Çin'de koronadan sonra 'bubonik veba' paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Türk firmaları koronavirüs salgınını fırsata çevirdi! Gıda ihracatı ilk 5 ayda yüzde 118 arttı
Türk firmaları koronavirüs salgınını fırsata çevirdi! Gıda ihracatı ilk 5 ayda yüzde 118 arttı
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Boşanma aşamasındaki kadını evinde koruyan avukat, öfkeli kocanın gazabına uğradı; ölü taklidi yaparak kurtuldu
Boşanma aşamasındaki kadını evinde koruyan avukat, öfkeli kocanın gazabına uğradı; ölü taklidi yaparak kurtuldu
Teknoloji devi Fujitsu evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor
Teknoloji devi Fujitsu evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Alişan Cenk Eren Cem Davran Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Ali Palabıyık Henry Onyekuru Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ankara Twitter Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: "Denge Bozuklukları Dünya Kongresi" düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 12:31:24. #1.15#
title