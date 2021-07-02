Dengbej gecesine gençlerden büyük ilgi
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Dengbej gecesine gençlerden büyük ilgi

İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Haberler | Yerel

Dengbej gecesine gençlerden büyük ilgi Van'da Anka Kültür Sanat Merkezi tarafından dördüncüsü düzenlenen dengbej gecesine gençler yoğun ilgi gösterdi.

Dengbej gecesine gençlerden büyük ilgi

VAN - Van'da Anka Kültür Sanat Merkezi tarafından dördüncüsü düzenlenen dengbej gecesine gençler yoğun ilgi gösterdi.

Anka Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen gecede, hikaye anlatıcısı Mam Aziz'in yanı sıra dengbej İsmail Seyranoğlu ve Pervin Kaplan katıldı. Dengbejlerin seslendirdiği ezgilerle güzel vakit geçiren vatandaşlar, Mam Aziz tarafından anlatılan hikayelerle zaman zaman duygulu anlar yaşadı.

Dördüncüsü düzenlenen geceyle ilgili açıklamada bulunan Anka Kültür Sanat Merkezi Başkanı Necdet Bayat, yaklaşık 21 yıldır Van ve bölgede faaliyet yürüttüklerini ifade ederek, "Bu akşam daha önce tekrarını yaptığımız bir etkinliğimiz gerçekleşecek. Uzun zamandır yapıyoruz. Pandemiden dolayı biraz ara verdik ama süreç normalleşince bizde etkinliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu gece dördüncü dengbejler buluşması olacak. Katılım güzel. Uzun zaman sonra tekrar sahne almaktan dolayı heyecanlıyız" dedi.

Dengbej İsmail Seyranoğlu ve Pervin Kaplan'ın katıldığı geceye gençlerin gösterdiği ilginin mutluluk verici olduğuna vurgu yapan Bayat, "Normalde dengbejleri bu bölgede belli yaş oranının üzerinde insanlar dinliyor ama bu akşam buradaki kitlemiz genç kitle. Genç kitlenin dengbej etkinliklerine ilgi duyması, bizi bir sonraki etkinliğe biraz daha yaklaştırıyor. Hepimiz için güzel bir gece olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Geceye ilgi duyan gençler ise dengbejlerin halk arasında ayrı bir kültüre sahip olduğunu belirterek, "Dengbejler Kürt halkının bir değeridir. Dengbejler bizim yazıya geçmemiş edebiyatımızın sözlü olarak günümüze taşınmasıdır. Bu hem aşk hikayelerimizin hem de tarihimizin bugüne taşınmasında dengbejler büyük rol oynamıştır. Bence Van, bu tür etkinliklerin düzenlenebileceği en iyi yerlerden birisi. Çünkü buradaki insanların buna ilgi duyacağını görüyorum" dediler.

(ATL-MSA-Y)

Dengbej gecesine gençlerden büyük ilgi
Dengbej gecesine gençlerden büyük ilgi
Dengbej gecesine gençlerden büyük ilgi
Dengbej gecesine gençlerden büyük ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz

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