"Deneysel İskemi Reperfüzyon Modelleri Kursu" Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Başladı

KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversitemiz ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğinin (TARD) iş birliğiyle düzenlenen "Deneysel İskemi Reperfüzyon Modelleri Kursu" yapıldı. KSBÜ Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Küçük'ün editörlüğünü yaptığı "Deneysel İskemi Reperfüzyon Modelleri" kitabının pratik kısmını oluşturan kurs, Üniversitemiz Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde başladı. İki gün süren kursun açılışına Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, öğretim üyeleri, konuklar ve kursiyerler katıldı.

Açılışta konuşan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, bu tarz bilimsel etkinliklere destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Kursa katılan tüm kursiyerlere başarılar dileyen Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, başarılarından dolayı Prof. Dr. Ayşegül Küçük'ü tebrik etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'dan sonra konuşan KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ise ev sahipliği dolayısıyla Üniversitemize teşekkür etti. Kursun başarılı geçmesine temenni eden Prof. Dr. Vural Kavuncu, tüm kursiyerlere başarılar diledi.

Kitap ve kurs hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ayşegül Küçük şunları söyledi: "Bir yılı aşkın bir süredir üzerinde çalıştığımız; editörlüğünü ve aynı zamanda 4 bölümünde de yazarlık yaptığım 'Deneysel İskemi Reperfüzyon Modelleri' isimli kitabımız, 23 bölümden oluşmaktadır. İçerik bakımından oldukça zengin olan bu kitap, alanında çok yetkin değerli bilim insanlarının katkıları ile hazırlanmıştır. Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde düzenlenen bu kurs ile de teorik ve pratik bilgilerimizi birleştirmeyi hedefliyoruz. KSBÜ'yü temsil etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. "

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