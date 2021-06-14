"Deneysel çalışmalar, bakla tüketiminin meme kanserine karşı etkili olduğunu gösteriyor"
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"Deneysel çalışmalar, bakla tüketiminin meme kanserine karşı etkili olduğunu gösteriyor"

'Deneysel çalışmalar, bakla tüketiminin meme kanserine karşı etkili olduğunu gösteriyor'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Bakla tüketmenin faydalarına yönelik açıklamada bulunan Uzman Diyetisyen Dilek Sivri, "Zengin bitkisel protein yapısıyla bakla, lif, folik asit, K vitamini ve potasyum deposudur.

Bakla tüketmenin faydalarına yönelik açıklamada bulunan Uzman Diyetisyen Dilek Sivri, "Zengin bitkisel protein yapısıyla bakla, lif, folik asit, K vitamini ve potasyum deposudur. Ayrıca içeriğindeki izoflavonun meme kanseri gibi bazı kanser türlerine karşı etkili olduğuna dair deneysel çalışmalar bulunmaktadır" dedi.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Dilek Sivri, fitokimyasal içeriği zengin olan bir sebze olan bakla tüketimi hakkında bilgiler aktardı. İçeriğindeki izoflavonun meme kanseri gibi bazı kanser türlerine karşı etkili olduğu hakkında deneysel çalışmaların bulunduğunu ifade eden Sivri, "Ayrıca içeriğindeki lif LDL kolesterolü düşür, kolon sağlığını korur, kan şekerini regüle eder, doygunluk hissini artırarak kilo kontrolünü sağlar" dedi.

Mevsim geçişlerinin olduğu bu dönemde yetişen taze bakla tüketimiyle içeriğinde bulunan C vitamini ve fitokimyasallar aracılığıyla bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini söyleyen Sivri, "Baklanın protein içerip kolesterol içermemesi kolesterolü yüksek bireyler için kırmızı ete alternatif oluştururken, vejetaryen ve vegan beslenmesinde ana öğünde olması gereken besinlerdendir" ifadelerini kullandı.

"PARKİNSON HASTALARININ BAKLA TÜKETİMİNE DİKKAT!"

Bazı bireylerin bakla tüketirken daha dikkatli olması gerekirken bazılarının uzak durması gerektiğinin altını çizen Sivri şu ifadeleri kullandı:

"Taze baklada dopamin öncüsü L-Dopa bulunur. Bakla tüketimiyle beyinde dopamin salgısı artmaktadır. Parkinson hastalığını nedeni ise beyinde dopamin salgısının azalmasıdır. Bu yüzden diyetlerinde taze bakla bulunduran bireylerin bu hastalığa yakalanma riski azalabilir. Ancak Parkinson hastalığında kullanılan ilaçların etken maddesinde de L-Dopa bulunması bakla ve ilacın birlikte kullanıldığı zaman çok fazla doz alınmış ilaç etkisi yapacağından ilaç tedavisi alan Parkinson hastaları bakla tüketecekleri durumda mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir."

İrritabl bağırsak sendromu olan bireylerde ise gaz yapabileceğinden dikkatli tüketilmesi gerektiğini ifade eden Sivri, "Halk arasında 'bakla zehirlenmesi' olarak bilenen favizm hastalığı olanlar, gebe ve bebeklerin bakla tüketiminden uzak durmaları gerekmektedir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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