Deneyim Ekonomisinin İnovatif Değişim Kodları

Her sektörde star olmanın kuralları değişiyor. Ürün, hizmet ve deneyim arasındaki farkı en başarılı şekilde tanımlayabilen markalar, deneyim çağının yeni aktörleri olacak. Deneyim ekonomisinin DNA'sını çözmek isteyen markaların, deneyim tasarımında çok boyutluluğa ve sürdürülebilirliğe odaklanmaları gerekiyor. Yakın gelecekte deneyim vaadini kişiselleştirebilen, markasını müşterisinin zihnine yerleştirmeyi başaran ve hedef kitlesinin hayal gücünü zorlayan markalar ayakta kalabilecek…

"YIL SONUNDA TOPLAMDA 7 MİLYAR TL'LİK VARLIĞI YÖNETECEĞİZ"

2017 yılında yatırım fonlarında hisse fonu ve karma fonuyla öne çıkan halk portföy, emeklilik fonları tarafında da getiri anlamında başarılı bir yil geçiriyor. Şirket yıl sonunda ise toplamda 7 milyar TL'lik bir büyüklüğü yönetmeye hazırlanıyor.

"FİBABANKA'YI DİJİTAL BANKACILIKLA EŞ ANLAMA GETİRECEĞİZ"

Kurulduğu günden bugüne yılda ortalama yüzde 40'lar seviyesinde büyüyen FİBABANKA, önümüzdeki üç yIl içinde orta ölçekli banka konumuna gelmek için kolları sıvadı. Banka bunun yanında, şubeleşmeye özellikle anadolu'da devam ederken, orta vadede tam anlamıyla 'dijital bir banka' olmaya hazırlanıyor.

"SEKTÖR İHTİYAÇLARINA DUYARLI, ÇÖZÜM VE SOSYAL SORUMLULUK ODAKLI PROJELER GELİŞTİRİLECEK"

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, gerçekleştirecekleri tüm çalışmaları, sektör ihtiyaçlarına duyarlı, çözüm odaklı ve sosyal sorumluluk odaklı sürdüreceklerini belirtiyor. Yeni dönemde sektörün şeffaflaşması, kurumsallaşması, etik kodların belirlenmesi, gayrimenkul finansmanında çeşitlilik gibi konu başlıklarına odaklanacaklarını ifade eden yetgin, "Ülke ve sektör olarak sahip olduğumuz büyük potansiyeli en doğru şekilde değerlendirmek amacıyla küresel rekabet koşullarında güçlü bir pozisyona sahip olacak stratejiler geliştiriyoruz. GYODER olarak büyüyen, gelişen, 2023 hedefleri olan Türkiye için stratejik bir öneme sahip olan gayrimenkul sektörünün bu büyük potansiyelini, en doğru ve verimli bir şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz" diyor.