Deneye Hayır Derneği hayvan deneylerinin son bulması için çalışıyor

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 11. sezonunda Fark Yaratan seçilen Deneye Hayır Derneği, hayvan deneylerinin etik standartlara uygun şekilde yapılması ve son bulması için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 11. sezonunda Fark Yaratan seçilen Deneye Hayır Derneği, hayvan deneylerinin etik standartlara uygun şekilde yapılması ve son bulması için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Sabancı Vakfı'nın açıklamasına göre, Yağmur Özgür Özgüven'in öncülüğünde kurulan dernek, hayvan deneylerinin etik standartlara uygun şekilde yapılması ve bilimsel çalışmalarla geliştirilen alternatif yöntemlerin yaygınlaşmasıyla son bulması için çalışmalar yürütüyor.

Bu çalışmalar kapsamında "Laboratuvardaki Tüm Türler Evlere" projesiyle Türkiye'de faaliyet gösteren özel sektör ve kamuya ait 135 deney laboratuvarı ile iletişime geçen Deneye Hayır Derneği, deneylerde kullanılan hayvanları güvenli ve şiddetsiz bir ortamda yaşayabilecekleri evlere kazandırıyor.

Dernek ayrıca "etik eğitim hakkı" çerçevesinde, üniversite öğrencilerinin hayvanlar üzerinde uygulama yapılan derslerde "vicdani ret" hakkına sahip olmaları konusunda da çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda partneri oldukları Uluslararası İnsancıl Eğitim Ağı (InterNICHE) ile üniversitelerde alternatif materyallerin kullanılması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüyor.

Sadece yetişkinlerde değil, çocuklarda da canlıların yaşam hakkı bilincini oluşturmak için çalışan ekip, "Latte Eve Gidiyor" isimli bir hikaye kitabıyla, "Latte" isimli kurtarılmış bir deney faresinin özgür kaldıktan sonraki macerasını anlatıyor. Kitabı Türkiye'nin 44 ilindeki ilköğretim okullarına gönderen dernek, yaklaşık 5 bin çocuğa ulaştı. Bunlara ek olarak, "deneysiz.org" ve "Deneysiz Belediye" projeleriyle toplumu bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

"Deneysiz.org", tüketicilere hayvanlar üzerinde test edilmeyen kişisel bakım, kozmetik ve temizlik ürünleri hakkında bir rehber olma özelliğine sahip. "Deneysiz Belediye" projesi ise belediye bünyesinde bulunan barınaklardaki hayvanların deney çalışması yapan merkezlere verilmemesi konusunda çalışıyor.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, "Fark Yarat Hayatlar Değişsin" sloganıyla yeni sezonunda da çalışmalarıyla topluma cesaret veren bireyleri desteklemeye devam ediyor. Başladığı günden bu yana 4 bine yakın kişi ve kurumun aday gösterildiği Fark Yaratanlar programında şu ana kadar 195 "Fark Yaratan" seçildi.

"Hayvan deneylerinin yüzde 92'si insanlara uyarlanmıyor"

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, tüm dünyada 100 milyondan fazla hayvan üzerinde deney yağıldığını, deneylerin yüzde 92'sinin insanlara uyarlanamadığını ve akademik çalışma sürecinde kaldığını bildirdi.

Bu rakamın çok büyük olduğunu kaydeden Safkan, şunları kaydetti:

"Bu rakamın ortaya çıkmasının esas nedeni hayvanların biyolojik ve fizyolojik farklarının olması. Çok küçük farklılıklar bile deney sırasında yalnızca bir türü hastalıktan koruyabiliyor veya zarar verebiliyor. Örneğin; günümüzde çok sık kullanılan bazı ilaçlar hayvanlar üzerinde gösterdiği ölümcül etkisinden ötürü insanların kullanımına çok geç sunuldu. Bir başka deyişle, ilaç, kozmetik vb. ürünler kaç hayvan üzerinde denenirse denesin, doğru etkiyi gözlemleyebileceğimiz ilk denek yine insan oluyor."

Safkan, canlıların yaşam hakkı için çalışan Deneye Hayır Derneği'nin, bu kapsamda hem çocuklara hem üniversite eğitimi alan gençlere doğrudan ulaşarak, toplumun her yaş ve kesimine sesini duyurarak farkındalık oluşturmak için çok sayıda farklı proje gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu mücadelenin yaygınlaştırılmasına katkı sunabilmenin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Safkan, "Sabancı Vakfı olarak hayvanların yaşam haklarını savunan Deneye Hayır Derneği'ni desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan