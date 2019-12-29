29.12.2019 21:01 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:04

Malatya'da, robotik kodlama, enerji teknolojileri, elektronik proglamlama, yapay zeka, siber güvenlik, havacılık ve uzay gibi 10 farklı alanda eğitim verilen Deneyap Teknoloji Atölyesi tanıtıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan projeyle Türkiye çapında 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına ilişkin Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda toplantı düzenlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada dünyaya bakıldığında bazı ülkelerin çok zengin müreffeh olduğunu ve vatandaşlarına refah içerisinde bir hayat sunduğunu, bazı ülke vatandaşlarının ise yoksulluk içerisinde olduğuna dikkati çekti.

Bağımsız yaşamanın temek şartının güçlü bir ülke olmaktan geçtiğine işaret eden Baruş, şöyle devam etti:

"Bitmeyen tek kaynak insan beyni, onun için geleceğini ve bağımsızlığını düşünen toplumlar beyne yatırım yaparlar. Bu beyinde gençlerimizde mevcut. Biz Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsak, nesillerimizin aklına, kalbine ve fikrine yatırım yapacağız. Türkiye son yıllara çok güzel ilerlemeler kaydediyor. Bakın bugün milli savunma sanayide TEKNOFEST örneklerini görüyoruz. Kat ettiğimiz mesafe bize gurur veriyor. Yerli otomobil, yeni teknolojili yerli otomobil böyle bir gelişme olması bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam ise vakıf olarak geçleri teknoloji üretimine teşvik etmek amacıyla verdikleri destekleri anlattı.

"Her ne yaparsak yapalım, eğer yaptığımız şeyi kültüre dönüştüremiyorsak uzun vadede verim alma şansımız yok" diyen Kökçam, şunları söyledi:

"Bu yüzden toplumda 7'den 70'e herkese hitap etmemiz lazım. Sadece çocuğumuzun gündemini teknoloji yaparak,bu ülkede teknoloji devrimi yapamazsınız. Milli teknoloji hamlesi hedefine ulaşamazsınız. Bu nedenle anne, baba, öğretmen ve okul müdürü herkesin gündemini teknoloji yapmak zorundayız. Bunun için her hedef guruba hitap eden projeler ortaya koymamız lazım. Bilim Türkiye özelinde önemli bir konseptimiz var, tasarım, doğa, matematik, havacılık ve teknoloji alanlarında 6-14 yaş grubuna özel eğitimler veriyoruz. Geçen yıl İstanbul'da 170 bin civarında öğrencimizi bu eğitimden geçirdik. "

Ülke genelinde 12 ilde Deneyap Teknoloji Atölyelerinin kurulduğunu aktaran Kökçam, "Burada robotik kodlama, enerji teknolojileri, elektronik proglamlama, yapay zeka, siber güvenlik, havacılık ve uzay gibi 10 farklı alanda eğitim veriyoruz. Bu kadar eğitimin bir arada verildiği, sistematik bir çerçeve içerisinde aktarıldığı, her ilde aynı müfredatın ve sistemin uygulandığı proje mantığı dünyada yok. Yapay zeka, robotik ve siber güvenlik eğitimi verenler var ama biz hepsini bütünsel olarak ele alıyoruz. Bir birini destekleyen bir eğitim modülüyle bu işi yürütmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kökçam, Deneyap Teknoloji Atölyeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye, www.deneyapturkiye.org internet' adresinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu